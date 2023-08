Am 8. September geht «A Time Called You» los

International

Der Streamingdienst Netflix hat eine neue Serie aus Südkorea im Gepäck.

«A Time Called You» erzählt die fesselnde Geschichte einer geheimnisvollen Romanze, in deren Mittelpunkt die Protagonistin Jun-hee steht, die sich mit dem Verlust ihres Freundes vor einem Jahr auseinandersetzt. Sie wird in das Jahr 1998 zurückversetzt und trifft dort auf Si-heon, einen Menschen, der ihrer verstorbenen Liebe unheimlich ähnlich sieht, und seinen Freund In-gyu. Die Serie startet am 8. September.Der Trailer markiert den Beginn der Zeitsprung-Romanze. Jun-hee (Jeon Yeo Been), die ihren tragisch verstorbenen Freund (Ahn Hyo Seop) vermisst, spielt eine mysteriöse Kassette ab, die sie in das Jahr 1998 versetzt. Als sie aufwacht und Si-heon vorfindet, der genauso aussieht wie Yeon-jun, ist Jun-hees verzweifelter Wunsch, ihn ein letztes Mal zu sehen, irgendwie in Erfüllung gegangen. Gleichzeitig bietet der Teaser einen Einblick in die aufkeimende Romanze, die ein spannendes Liebesdreieck und einige Geheimnisse umgibt.Da das Erscheinungsdatum von «A Time Called You» näher rückt, riefen die drei Stars der Zeitreise-Romanze die Zuschauer auf, dranzubleiben und sich auf die Serie zu freuen. "Wir alle haben das Drehbuch geliebt und es genossen, es zu verfilmen. Ich bin mir sicher, dass Sie die Serie genauso fesselnd finden werden", sagte Ahn Hyo Seop und äußerte sich zuversichtlich über die Serie. "Wir werden bald eine sehr liebenswerte und wunderbare Serie bringen, die das Warten wert sein wird, also bleiben Sie bitte dran", sagte Jeon Yeo Been. Auch Kang Hoon teilte seine Liebe für die Serie und sagte: "Vom Frühling bis zum Winter haben wir sehr hart gearbeitet und hatten eine tolle Zeit bei den Dreharbeiten zu dieser Serie. Eure Liebe für «A Time Called» You, Jung In-gyu und mich als Schauspieler würde mir die Welt bedeuten."