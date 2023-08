Podstars

Kayhan Özgenc und Solveig Gode vom Business Insider diskutieren spannende Wirtschaftsthemen.

Intrigen, Bestechungen, Familienstreits, Skandale und allerlei dubiose Geschäfte: der Podcastist genau die richtige Anlaufstelle für alle, die in die spektakulärsten Geschichten in der deutschen Wirtschaft eintauchen möchten. Das kann manchmal zu einem richtigen Wirtschaftskrimi werden, bei dem man in den rund einstündigen Podcast-Folgen richtig mitfiebert. Selten war Wirtschaft so spannend und lebendig wie mit dem Podcast von Wirtschaftsjournalistin Solveig Gode und dem Journalisten und Chefredakteur von Business Insider Kayhan Özgenc. Die beiden kennen sich in ihrem Metier bestens aus und können in lebendigen Storys von allerlei Skandalen und Verbrechen erzählen. Das Besondere an diesem Podcast ist, dass alle Geschichten der Realität entsprechen. Die beiden Podcastenden tauchen dabei tief in die Recherche ein und rollen die Storys anhand von originalen Dokumenten und ihren Rechercheergebnissen mitreißend auf.Worum geht es in den alle zwei Wochen neu veröffentlichten Folge genau? Von den Protagonisten hat man oft schon einmal gehört - das sind etablierte Familienunternehmen ebenso wie Banken oder Weltkonzerne aller möglichen Sparten. Von ihren teilweise dunklen Geheimnissen hat man oft jedoch noch nie etwas gehört oder lediglich kleine Informationsfetzen am Rande mitbekommen. Mit dem Podcast tauchen Businessinteressierte richtig tief in diese Geheimnisse ein. So drehen sich beispielhafte Folgen des Podcasts um die Pleite der Fluggesellschaft Air Berlin, den Krimi rund um den Kunstbetrüger Helge Achenbach, die spannenden Cum-Ex-Geschäfte, die Krimigeschichte rund um die Entführung und den Mordfall des Bankierssohn Jakob von Metzler, das Doppelleben der angeblichen Millionenerbin Anna Sorokin oder die spannende Geschichte rund um den Untergang des Schlecker-Konzerns.Die ersten Folgen des Podcasts entstanden bereits Ende 2020. Mittlerweile gibt es mehrere dutzende Folgen und neue Folgen mit neuen, spannenden Fällen aus der deutschen Wirtschaftsgeschichte starten demnächst. Längst gibt es passend zum Podcast übrigens auch ein Buch von den beiden Podcastenden Solveig Gode und Kayhan Özgenc mit dem gleichnamigen Titel „Macht und Millionen“. Auf 272 Seiten rollen die beiden die spektakulärsten Fälle noch einmal als packende Krimigeschichten zum Nachlesen auf.