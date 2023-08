Netflix produziert ersten koreanischen Animationsfilm

US-Fernsehen

«Lost in Starlight» soll das erfolgreiche Genre Korea-Drama ausweiten.

Der erste koreanischsprachige Animationsfilm von Netflix wird die Liebesgeschichtesein, in der die Stimmen der K-Drama-Powerstars Kim Tae-ri und Hong Kyung zu hören sind. Die beiden, die zuletzt in der K-Horror-Serie «Revenant» zu sehen waren, haben bereits bewiesen, dass sie eine unheimliche Chemie haben. In «Lost in Starlight» leihen sie ihre Stimmen den Rollen der Astronautin Nan-young und des Musikers Jay, die sich auf die längste Fernbeziehung aller Zeiten einlassen - eine Beziehung, die die Erde und den Mars verbindet.Ihr Traum wird wahr, als sie als eine der Astronauten für ein Marssondenprojekt ausgewählt wird. Bevor sie jedoch abhebt, lernt sie Jay kennen, einen Musiker, der auch Retro-Soundinstrumente repariert. (Das alles dank eines alten Plattenspielers, den Nan-young von ihrer Mutter geerbt hat.) Jay wird von Hong dargestellt, einem aufstrebenden Schauspieler, der durch Werke wie Innocence, D.P. und Weak Hero Class 1 bekannt wurde.Die Autorin und Regisseurin Han Ji-won betrat die koreanische Animationsszene mit dem Debüt ihres Kurzfilms «Kopi Luwak» und hat ihren unverwechselbar zarten Stil mit Werken wie «Clearer than You Think» und «Recipe to My Daughter» weiter ausgebaut. Vor kurzem wurde sie zum Sundance Film Festival eingeladen, um ihren Kurzfilm «The Sea on the Day When the Magic Returns» zu zeigen. In «Lost in Starlight» wird Han ihr Talent einsetzen, um die Geschichte einer Liebe zwischen zwei Sternen zu erzählen, die sich in der atemberaubenden Weite des Weltraums entfaltet.