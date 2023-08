«American Horror Story» geht weiter

US-Fernsehen

Der Fernsehsender FX hat zahlreiche Startdaten veröffentlicht.

FX kündigte sein komplettes Herbstprogramm an, darunter die Rückkehr der erfolgreichen Serien «American Horror Story», «American Horror Stories» und «Fargo» sowie die Premiere der Krimiserie «A Murder at the End of the World» und des neuesten Dokumentarfilms der Serie «The New York Times Presents».(fünf Episoden), feiert am Mittwoch, den 20. September, auf FX Premiere und wird am nächsten Tag auf Hulu gestreamt. Teil eins der zwölften Staffel der Anthologie-Serie wird mit einer Folge starten. Die Serie wird zu einem späteren Zeitpunkt auf Star+ in Lateinamerika und Disney+ in allen anderen Ländern verfügbar sein. Der zweite Part folgt im nächsten Jahr., der neueste Dokumentarfilm der preisgekrönten Serie, feiert am Freitag, den 29. September um 22 Uhr auf FX Premiere und wird am nächsten Tag auf Hulu gestreamt.kehrt in diesem Herbst mit einem vierteiligen Huluween-Event zurück, wobei alle Episoden am Donnerstag, den 26. Oktober exklusiv auf Hulu gestreamt werden.Die limitierte FX-Seriewird am Dienstag, den 14. November, exklusiv auf Hulu in den USA, Star+ in Lateinamerika und Disney+ in allen anderen Ländern ausgestrahlt. Die fünfte Staffel der preisgekrönten FX-Seriebeginnt am Dienstag, den 21. November um 22.00 Uhr auf FX Premiere und wird am nächsten Tag auf Hulu gestreamt. Die Premiere wird die ersten beiden Episoden umfassen, gefolgt von einer neuen Episode pro Woche.