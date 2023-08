«Baumarkt-Check» und «akte.» floppen

Quotennews

Der vierstündige Info-Abend fuhr wieder nur maue Werte ein. Insgesamt konnte Sat.1 kein großes Publikum begeistern.

Fünf große Marken teilen sich das Revier: OBI, BAUHAUS, toom, hagebau und HORNBACH. Fünf Unternehmen, die um ihre Kundinnen und Kunden kämpfen und sich immer wieder etwas Neues einfallen lassen. Schon Mitte September 2022 setzte Sat.1 auf, das damals 0,88 Millionen Zuschauer holte und 7,2 Prozent in der Zielgruppe einfuhr.Die Wiederholung der zweistündigen Sendung lockte dieses Mal 0,61 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren an, der Marktanteil wurde mit 2,9 Prozent bemessen. Die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) entdeckte 0,19 Millionen junge Menschen, die für schlechte 4,6 Prozent Marktanteil standen. Im Anschluss berichteüber Hass im Internet, das wollten 0,31 Millionen respektive 2,1 Prozent der Zuschauer sehen. Die Sendung aus Unterföhring faszinierte 0,10 Millionen junge Menschen, die einen Marktanteil von gruseligen 3,2 Prozent mitbrachten.aus der «Sat.1 Reportage» lockte bis 00.30 Uhr noch 0,25 Millionen Zuschauer an, die Sendung verbuchte 2,9 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe waren 0,08 Millionen möglich, der Marktanteil belief sich auf 4,1 Prozent. Mit der Wiederholung deshatte Sat.1 noch 0,15 Millionen Zuschauer und 3,9 Prozent in der Zielgruppe. Die Nachmittagsshowerreichte dieses Mal 0,17 Millionen Zuschauer und 1,8 Prozent. Unter den Werberelevanten befanden sich 0,03 Millionen und 2,4 Prozent.