«Love Island» kehrt im September mit mehreren Liveshows zurück

TV-News

Der Staffelauftakt der über ein Jahr pausierenden RTLZWEI-Show erfolgt am 11. September und wird erstmals live aus Griechenland übertragen.

Bereits im Mai hatte Quotenmeter darüber berichtet, dass RTLZWEI seine Dating-Reality-Shownach einer über einjährigen Pause im Spätsommer auf die Bildschirme zurückholen würde. Nun hat der Grünwalder Sender einen konkreten Starttermin genannt: Los geht es am Montag, 11. September, um 20:15 Uhr. Das Besondere am Staffelauftakt ist, dass er zum ersten Mal live ausgestrahlt wird. Bei den Screenforce Days im Juni hatte RTLZWEI-Chef Andreas Bartl schon angekündigt, dass man den Live-Faktor von «Love Island» exponieren möchte. «Love Island» zählt zu den wenigen Shows, die parallel zur Produktion im Fernsehen ausgestrahlt werden.So soll es in der der achten Staffel immer montags um 20:15 Uhr zur Live-Übertragung aus Griechenland kommen. Zwischen Dienstag und Freitag sowie am Sonntag geht «Love Island» immer um 22:15 Uhr auf Sendung – dann aber nicht live. Moderiert wird die Liebessuche wieder von Sylvie Meis und einer prominenten Co-Moderation, wie RTLZWEI ankündigte, aber die Katze noch nicht aus dem Sack ließ. Auch Sprecher und Zuschauerliebling Simon Beeck ist wieder mit von der Partie und begleitet die Suche nach der Liebe in seiner gewohnt humorvollen Art.Neben dem stärkeren Live-Fokus soll auch eine neue Interaktivität mit dem Publikum geschaffen werden. Mithilfe der kostenlosen «Love Island»-App können die Zuschauer unter anderem in den montägigen Live-Shows Einfluss auf die Sendung nehmen und folgenreiche Entscheidungen treffen, wie es heißt. Wer sich nach Griechenland auf Liebessuche begeben wird, steht derweil noch nicht fest. RTLZWEI gab in seiner Mitteilung allerdings einen kleinen Vorgeschmack. So möchte „Nachwuchs aus prominentem Haus“ die große Liebe in der Traumvilla finden. Außerdem geht ein „ganz besonderes Geschwisterpaar“ auf Liebessuche. Der Privatsender verspricht eine brandneue stylische Villa, nie dagewesene Spiele und grandios-unerwartete Twists. Für die Produktion ist ITV Studios Germany verantwortlich.