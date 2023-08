Jules  Humorvoller Geschichtsunterricht über das Internet

YouTuber

Seit einem Jahr veröffentlicht Jules Videos rund um die Internetgeschichte. Damit kann er regelmäßig mehrere Hunderttausend Zuschauer begeistern.

Der YouTuber Jules informiert seit 2022 über die Internetgeschichte. Das macht er mit aufwendig animierten Videos und benutzt dabei zahlreiche Stock-Fotos und Memes. Auf seinem Hauptkanal hat er momentan 330.000 Abonnenten. Neben diesem besitzt er noch zwei weitere Kanäle: „Jules Extra“ und „Jules Highlights“. Auf letzterem wurden bisher keine Videos veröffentlicht. Auf Extra hingegen werden Reaktionen aus seinem Twitch Livestream hochgeladen.Auf Twitch streamt Jules regelmäßig und hat dort 11.000 Follower, die er mit Gaming-Streams unterhält. Unter anderem spielt er dort das Spiel „Elden Ring“ und „Sekiro: Shadows Die Twice“. Das erste hochgeladene Video trägt den Namen „Die 7 Arten von Deutschrap-Hörern“. Auch seine folgenden Videos beziehen sich auch auf Deutschrap, wo er einige Skandale humorvoll erklärt. Nach einiger Zeit änderte er die Themen seiner Videos und er ging auf die allgemeine Internetgeschichte ein. Vom Jugendwort des Jahres bis hin zu der Geschichte der Internetchallenges.In einigen Videos geht er auch besonders auf diverse Spiele ein. Beispielsweise durchleuchtete er die Entwicklung der App „Pokemon GO“. Auch Spiele, die bei Veröffentlichung noch nicht fehlerfrei zu spielen waren, werden in einigen Videos thematisiert.Sein beliebtestes Video ist „Der große Pixelkrieg um r/Place“ mit einer Millionen Aufrufen. In diesem beschreibt er, was beim Event r/Place auf Reddit vor sich ging. Bei r/Place wird eine große weiße Fläche freigegeben, auf der jeder Mensch alle fünf Minuten einen farbigen Pixel setzen kann. Einige Spieler schlossen sich zusammen um gigantische Kunstwerke zu erschaffen, andere nahmen sich das Ziel diese zu zerstören. Eben solche Konflikte zwischen verschiedenen Zusammenschlüssen thematisiert Jules und bringt das mit seiner lustigen Art herüber.Jules‘ qualitativ hochwertigen Videos feiern eine große Beliebtheit. Seine letzten zehn Videos konnten alle zwischen 600.000 und 1.000.000 Aufrufe generieren, was vor allem der Art des Informierens geschuldet ist. Er bereitet die Themen mit populären Memes auf und berichtet chronologisch und strukturiert.