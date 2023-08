Quotencheck

Die achtteilige Comedy-Sketch-Show war im Juni, Juli und August im ZDF zu sehen.

Noch bis in die späten 2000ern waren Sketch-Shows ein beliebtes Mittel, um das Programm zu füllen. Nicht nur Sat.1 war darin ein Spezialist, auch ProSieben hatte Formate wie «Switch reloaded» oder «Die Sketch Show» im Programm. Um den Freitagabend in der Pause des «ZDF Magazin Royale» und der «heute show» unterhaltend zu bespielen, hat das ZDF eine achtteilige Serie kreiert.«Wir sind die Meiers» startete am Freitag, den 6. Juni, um 22.30 Uhr. Das riesige Ensemble bekamen 1,46 Millionen Fernsehzuschauer zu bestaunen, doch mit 7,8 Prozent Marktanteil verfehlte man den Senderschnitt um gut die Hälfte. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren nur 0,24 Millionen anwesend, das sorgte für passable 6,3 Prozent. Sieben Tage später rutschte die Reichweite auf 1,30 Millionen, der Marktanteil ging um 0,4 Prozentpunkte abwärts. 0,21 Millionen Menschen waren zwischen 14 und 49 Jahre alt, sodass man sich mit 5,4 Prozent zufriedengeben musste.Mit der ersten Juli-Ausgabe, die am 7. Juli anstand, schalteten gar nur noch 1,13 Millionen Zuschauer ein. Der Gesamtmarktanteil fiel mit 6,6 Prozent gar nicht gut aus, bei den jungen Menschen erreichte man nur noch 4,6 Prozent. Doch am 14. Juli 2023 ging es kurzzeitig bergauf: 1,41 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sahen zu und verhalfen der Show zu 8,3 Prozent Marktanteil. 0,29 Millionen junge Zusehende waren dabei, der Marktanteil war mit 8,9 Prozent im grünen Bereich. Eine Woche zuvor lag die Reichweite bei enttäuschenden 0,15 Millionen.Die letzten zwei Ausgaben im Juli waren nicht überzeugend. Die Folge am 21. Juli sahen nur 1,20 Millionen Zuschauer, der Marktanteil rutschte auf desaströse sieben Prozent holte. Bei den jungen Menschen waren nur noch 0,22 Millionen möglich, sodass die ZDF-Sketch-Show lediglich 6,2 Prozent Marktanteil einfuhr. Eine weitere Folge hatte noch 0,92 Millionen Zuschauer und 5,4 Prozent, bei den jungen Menschen entdeckte das ZDF 0,18 Millionen junge Menschen, die für schlechte 4,9 Prozent Marktanteil standen.Am 4. August wurde das bislang letzte Mal die Sendung gezeigt, die auf 0,94 und 0,64 Millionen Zuschauer kam. Die Doppelfolge erreichte schreckliche 5,1 und 4,0 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen waren 3,9 und 3,5 Prozent Marktanteil aufgezeichnet worden.«Wir sind die Meiers» fuhr 1,12 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein und verfehlte den Nerv des Publikums. Mit 6,4 Prozent Marktanteil wurden enttäuschende Werte verbucht. Selbst bei den jungen Menschen war das Angebot nicht angenommen worden, da lediglich 0,19 Millionen Menschen zuschauten. Der Marktanteil von 5,5 Prozent ist ebenfalls unterhalb der üblichen Sendernorm.