«Young Sheldon» und «Die Simpsons» kehren zu ProSieben zurück

TV-News

Die Comedy-Serien übernehmen den Sendeplatz von «Grey’s Anatomy» und «Seattle Firefighters».

ProSieben zeigte kurz vor und nach dem Jahreswechsel die Teile der fünften und sechsten-Staffel durchschnittlich 0,92 Millionen Fernsehzuschauern verfolgten. Damit sicherte sich die rote Sieben einen soliden Marktanteil von 3,1 Prozent. In der Zielgruppe erreichte der Free-TV-Sender durchschnittlich 0,65 Millionen 14- bis 49-Jährige und gute 9,5 Prozent Marktanteil. Am 4. September kehrt das Format auf den Montagabend zurück und ersetzt somit «Grey’s Anatomy» auf dem Sendeplatz um 20:15 Uhr. Die Krankenhaus-Serie schafft derzeit an guten Tagen so viele Zuschauer, wie «Young Sheldon» allein in der Zielgruppe verzeichnete.ProSieben zeigt zur besten Sendezeit eine Folge der sechsten Staffel, beginnend mit der Folge „Drei Juristen und viele sündige Filme“, der achten Ausgabe aus Runde sechs. Diese Episode feierte bereits im Juli ihre deutsche TV-Premiere beim Pay-TV-Sender ProSieben Fun . Um 20:45 Uhr wiederholt ProSieben die fünfte Staffel.Ab 21:10 Uhr wechselt das Geschehen nach Springfield, denn die 34. Staffel vonfeiert ihre Deutschlandpremiere. Auch hier wird lediglich eine neue Folge gezeigt, ehe um 21:40 Uhr die 33. Staffel wiederholt wird. Um 22:10 Uhr bleibt es beim Beginn der rund zweistündigen-Strecke, die bereits ab dem 28. August ins Programm eingeführt wird. Hier werden jeweils vier Folgen der neunten Staffel versendet.