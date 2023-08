«Exclusiv Weekend» muss der NFL weichen

TV-News

RTL hat den Fahrplan der ersten drei Wochen der neuen NFL-Saison bekannt gegeben. Bei Super RTL und ntv starten neue Vorabend-Magazine und am Sonntagabend kehrt Frauke Ludowig auf ihren langjährigen Sendeplatz zurück.

Die Preseason der NFL ist in vollem Gang, am 7. September (Ortszeit) fliegen dann auch offiziell die Ei-förmigen Lederbälle durch die Luft. RTL hat nun bekannt gegeben, welche Spiele an den ersten drei Spieltagen übertragen werden. In Woche steigt die Saison-Eröffnung in der Nacht auf Freitag, 8. September beim amtierenden NFL-Champion Kansas City Chiefs, die die Detroit Lions begrüßen. Der Kölner Sender geht ab 1:25 Uhr auf Sendung, der Kick-off erfolgt um 2:20 Uhr. Am Sonntag gibt es im Free-TV das Spiel der Cleveland Browns gegen Cincinnati Bengals ab 19:00 Uhr und ab 22:25 Uhr das Aufeinandertreffen der Los Angeles Chargers und Miami Dolphins. Bei RTL wird das Gastspiel der Carolina Panthers bei den Atlanta Falcons angeboten.In Woche zwei, 17. September, spielen die Seattle Seahawks bei den Detroit Lions (19:00 Uhr) und die Dallas Cowboys begrüßen in Texas die New York Jets (22:25 Uhr). Außerdem werden bei RTL+ die Bengals gegen die Baltimore Ravens (19:00 Uhr) übertragen. Am 24. September (19:00 Uhr) werden das erste Mal die New England Patriots übertragen, die bei den Jets ranmüssen. Danach kommt es zum Duell zwischen den Arizona Cardinals und den Cowboys. Im Stream dürfen sich die Fans auf Minnesota Vikings gegen die Chargers freuen. Der Startschuss für den Football-Abend fällt künftig jeden Sonntag immer bei RTL+. Ab 18:15 Uhr präsentieren die On-Air-Crews aus Streaming und Free-TV in einer gemeinsamen Pregame Show den Vorlauf zu den Spielen des Abends aus einem neuen „Rooftop Studio“ in Köln Deutz. Zum Wechsel ab 19:00 Uhr meldet sich die RTL+ Crew aus einem gänzlich eigenen Studio-Set. Verfügbar ist die Pregame Show im Free-Bereich auf RTL+.Durch die sonntäglichen NFL-Übertragungen besteht in Zukunft kein Platz mehr für VIP-Reporterin Frauke Ludowig, die seit Juni 2022 ihr Wochenend-Magazinimmer kurz nach 19:00 Uhr präsentierte. Das Star-Magazin wechselt den Sendeplatz ab dem 10. September und geht um 17:45 Uhr auf Sendung. Diesen Programmspot hatte «Exclusiv – Weekend» viele Jahre vor der Verlegung auf den Samstag und letztlich Sonntagvorabend inne. „Das war 25 Jahre unser Zuhause, unser Wohnzimmer. Ich freue mich, dass unser erfolgreiches Star-Magazin damit fest am Sonntagabend in der so wichtigen Access-Primetime verankert bleibt“, freut sich deshalb auch Ludowig in einem Statement.Darüber hinaus hat RTL auch abseits des RTL-Hauptprogramms mehrere Sendungen zur NFL angekündigt. Bei Super RTL wird Florian Ambrosius ab dem 9. September immer samstags ab 19:55 Uhr das auf Kinder ausgerichtete Magazinpräsentieren. Darin werden Kinder-Reporter für einen exklusiven Blick hinter die NFL-Kulissen sorgen. Außerdem werden die Football-Regeln kindgerecht aufbereitet sowie „die krassesten Touchdowns, die lustigsten Szenen auf und neben dem Feld“ gezeigt. Geplant sind 23 Folgen, auf toggo.de, in der Toggo App und bei RTL+ zum Abruf bereit stehen. Die umfangreiche Formatwelt umfasst darüber hinaus einen eigenen YouTube-Kanal und wird auch bei Toggo Radio aufgegriffen.Bei ntv kommt es immer dienstags zur NFL-Berichterstattung. Wöchentlich jeweils um 19:45 und 23:25 Uhr werden aktuelle Themen und Entwicklungen rund um die NFL thematisiert. Das Magazin präsentiert die Highlights des vergangenen NFL-Wochenendes, inklusive des Monday-Night Games. Zudem liefern die Moderatoren Alessa-Luisa Naujoks und Marcel Klein alle Ergebnisse, Wissenswertes und Experten-Einschätzungen rund um den Spieltag und nehmen auch die kommende Gameweek ins Visier.