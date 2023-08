Immer wieder: «Pretty Woman» mit Achtungserfolg

Quotennews

Die Liebeskomödie mit Richard Gere und Julia Roberts von Garry Marshall war für das ZDF wieder ein Erfolg.

Über 30 Jahre hat der Spielfilmauf dem Buckel, aber die Liebeskomödie um einen eiskalten Geschäftsmann Edward Lewis (Richard Gere) und die Prostituierte Vivian Ward (Julia Roberts) ist ein richtiger Blockbuster. Zuletzt strahlte VOX den Spielfilm am Zweiten Weihnachtsfeiertag aus und unterhielt damit 1,56 Millionen Zuschauer. Mitte Dezember 2015 lief der Film von Garry Marshall das letzte Mal im ZDF und damals waren 5,19 Millionen Menschen dabei.Der Spielfilm erreichte am Donnerstagabend bei der Mainzer Fernsehstation 4,30 Millionen Zuschauer, zwischen 20.15 und 22.05 Uhr lauschten 19,6 Prozent den deutschen Stimmen von Daniela Hoffmann und Hubertus Bengsch. Die Liebeskomödie erfreute 0,58 Millionen 14- bis 49-Jährige, die für einen Marktanteil von 13,9 Prozent standen. Dasinformierte 3,50 Millionen Zuschauer und fuhr 19,1 Prozent an, wovon 11,4 Prozent bei den jungen Menschen bestand.Die Dokumentation «auslandsjournal – die doku» mit dem Filmsahen 1,85 Millionen Menschen, den Film von Natalie Steger und Henner Hebestreit, die in Skandinavien unterwegs waren, Gunnar Krüger, der ein deutsches Minentauchereinsatzbootes begleitete und Phoebe Gaas, die sich in der russischen Exklave Kaliningrad umschaute, erreichte man 13,0 Prozent Marktanteil. Mit 0,26 Millionen 14- bis 49-Jährigen fuhr das ZDF 8,6 Prozent Marktanteil ein.Die Premiere der Thriller-Seriewar ein Desaster. Nur 0,73 Millionen Zuschauer verfolgten das Drama mit Deleila Pasko und Andreas Pietschmann, dass das ZDF ab 23.20 Uhr ausstrahlte. Die weiteren Folgen erreichen 0,35, 0,21, 0,16 und 0,11 Millionen. Beim Gesamtpublikum fuhr man 7,1, 5,1, 4,7, 5,0 und 4,2 Prozent ein, beim jungen Publikum waren 3,1, 2,2, 2,6, 3,2 und 2,8 Prozent möglich.