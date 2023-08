Football soll «The Masked Singer» anschieben

US-Fernsehen

FOX plant die Premiere für den Sonntagabend. Im Vorfeld wird Football gespielt.

feiert in den USA seinen Meilenstein mit einer speziellen Kickoff-Premiere-Episode direkt nach dem NFL Double Header am Sonntag, den 10. September auf FOX. Die Premiere der zehnten Staffel wird einen besonderen Auftritt und eine Enthüllung von Prominenten bieten – eine der größten Demaskierungen in der Geschichte der Show, die man nicht verpassen darf. In der Folge kehren auch ehemalige Prominente aus früheren Staffeln von «The Masked Singer» zurück. Die Ehemaligen (Michelle Williams und Rumer Willis, Joey Fatone und Bow Wow, Victor Oladipo und Barry Zito) treten gemeinsam in einem brandneuen Duett auf – unmaskiert!Dann beginnt der Wettbewerb der zehnten Staffel offiziell mit der Premiere am Mittwoch, 27. September. Das Vermächtnis geht weiter mit einem völlig neuen Format mit drei unglaublichen Gruppen und speziellen Battle Royale-Halbfinal-Folgen. Mit insgesamt sechzehn prominenten Sängern bietet die zehnte Staffel erstaunlich aufwändige neue Kostüme, darunter "Donut", "Ameisenbär", "Hawk", "Hibiscus" und ein lebensgroßes "S'More"!In der Jubiläumsstaffel gibt es ganz neue Themenepisoden, darunter die "Trolls Night", die noch vor dem mit Spannung erwarteten Kinostart von DreamWorks Animations «Trolls Band Together» im November ausgestrahlt wird, eine spezielle "Harry Potter Night"-Episode, die in der Halloween-Woche ausgestrahlt wird, und eine kultige Episode, die die Musik von Elton John feiert und eine Auswahl von Songs des legendären Superstars enthält. Weitere Themen sind: "NFL Night", "One Hit Wonders", "Disco", "2000s Night", "I Wanna Rock" und "Soundtrack of My Life". Die Themen werden sich durch die Songauswahl der Künstler, die Kostüme, die prominenten Gäste und die Gestaltung der Bühne ziehen...