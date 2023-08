AMC+ startet «Walking Dead»-Ableger

US-Fernsehen

Diese neue Serie wird auch bei AMC ausgestrahlt.

Auch weiterhin verwöhnt AMC und AMC+ die Fernsehzuschauer mit «The Walking Dead»-Geschichten. Inwird Daryl (Norman Reedus) in Frankreich auftauchen und kämpft darum, herauszufinden, wie er dorthin gekommen ist und warum. Die Serie verfolgt seine Reise durch ein zerrüttetes, aber unverwüstliches Frankreich, in der Hoffnung, einen Weg zurück nach Hause zu finden. Auf seiner Reise verkomplizieren die Verbindungen, die er unterwegs knüpft, seinen endgültigen Plan.In den Hauptrollen spielen Norman Reedus, Clémence Poésy, Adam Nagaitis, Anne Charrier, Eriq Ebouaney, Laika Blanc Francard, Romain Levi und Louis Puech Scigliuzzi. Die Serie wird von Scott M. Gimple, Showrunner David Zabel, Reedus, Greg Nicotero, Angela Kang, Brian Bockrath und Daniel Percival produziert.Die neue Staffel feiert am Sonntag, den 10. September auf AMC Premiere, ab dem 7. September jeden Donnerstag als Stream auf AMC+. Zeitgleich startet. Motorrad-Enthusiasten Norman Reedus macht epische Roadtrips rund um die Welt. In jeder Folge erkunden Reedus und ein Mitfahrer - ein Schauspieler-, Musiker- oder Freundeskollege - die lokale Kultur und suchen das Abenteuer auf der Straße. Zu den Gästen dieser Staffel gehören Keanu Reeves, Adri Law, Josh Holloway und Johnny Knoxville.