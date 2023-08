«Fellow Travelers» startet Ende Oktober

US-Fernsehen

Der Pay-TV-Sender Showtime hat ein achtteiliges Drama in petto. Der Deutschlandstart ist auch schon bekannt.

Showtime hat gegeben, dass die kommende limitierte Serieihr Streaming-Debüt auf Paramount+ with Showtime am Freitag, den 27. Oktober feiern wird, bevor sie am Sonntag, den 29. Oktober um 21.00 Uhr auf Showtime ihre lineare Premiere hat. Die Serie wird außerdem am 27. Oktober in Kanada und am 28. Oktober in Großbritannien, Australien, Lateinamerika, Südkorea, Italien, Deutschland, der Schweiz und Österreich auf Paramount+ Premiere feiern.«Fellow Travelers» wurde von dem Oscar-nominierten Ron Nyswaner (ֿ«Philadelphia») für das Fernsehen entwickelt und zeigt Matt Bomer («The Normal Heart», «The Boys in the Band»), Jonathan Bailey («Bridgerton»), Jelani Alladin («The Walking Dead World Beyond»), Allison Williams ( «Get Out» ► , «Girls») und Noah J. Ricketts («American Gods»). Bomer und Nyswaner sind zusammen mit Robbie Rogers («All American», «My Policeman») und Dee Johnson ausführende Produzenten. Daniel Minahan («American Crime Story: Versace») ist ausführender Produzent und führt bei den ersten beiden Episoden auch Regie. Fremantle und Showtime produzierten die Serie.«Fellow Travelers», das von Nyswaner entwickelt wurde und auf dem Roman von Thomas Mallon basiert, ist eine epische Liebesgeschichte und ein politischer Thriller, der die heimliche Romanze zweier sehr unterschiedlicher Männer erzählt, die sich im Washington der McCarthy-Ära treffen. Bomer spielt den charismatischen Hawkins Fuller, der eine finanziell lohnende Karriere in der Politik hinter den Kulissen verfolgt. Hawkins vermeidet emotionale Verstrickungen - bis er Tim Laughlin (Bailey) trifft, einen jungen Mann voller Idealismus und religiösem Glauben. Die beiden beginnen eine Romanze, als Joseph McCarthy und Roy Cohn den "Subversiven und sexuell Abartigen" den Krieg erklären und damit eine der dunkelsten Perioden der amerikanischen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Über vier Jahrzehnte hinweg folgen wir unseren fünf Hauptfiguren - Hawk, Tim, Marcus (Alladin), Lucy (Williams) und Frankie (Ricketts) - wie sie die Proteste gegen den Vietnamkrieg in den 1960er Jahren, den drogengetriebenen Disco-Hedonismus der 1970er Jahre und die AIDS-Krise der 1980er Jahre durchleben und dabei mit Hindernissen in der Welt und in sich selbst konfrontiert werden.