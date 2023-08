Neue Infos über «Monarch: Legacy of Monsters»

US-Fernsehen

Die Legendary Television-Serie wird Godzilla zeigen.

Apple TV+ hat den Titel des mit Spannung erwarteten Sci-Fi-Dramas, das auf dem Monsterverse von Legendary basiert, bekannt gegeben:wird eine zehnteilige Serie sein und mit Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Anders Holm, Joe Tippett und Elisa Lasowski besetzt sein.Nach der donnernden Schlacht zwischen Godzilla und den Titanen, die San Francisco dem Erdboden gleichmachte, und der schockierenden Enthüllung, dass Monster real sind, folgt «Monarch: Legacy of Monsters» verfolgt zwei Geschwister, die in die Fußstapfen ihres Vaters treten, um die Verbindung ihrer Familie zu der geheimnisvollen Organisation namens Monarch aufzudecken. Die Hinweise führen sie in die Welt der Monster und schließlich in den Kaninchenbau zum Armeeoffizier Lee Shaw (gespielt von Kurt Russell und Wyatt Russell), der in den 1950er Jahren und ein halbes Jahrhundert später spielt, wo Monarch durch das, was Shaw weiß, bedroht wird. Die dramatische Saga, die sich über drei Generationen erstreckt, enthüllt vergrabene Geheimnisse und die Art und Weise, wie epische, weltbewegende Ereignisse in unserem Leben nachhallen können.«Monarch: Legacy of Monsters» wird von Chris Black («Severance») und Matt Fraction («Hawkeye») mitentwickelt. Matt Shakman («Wandavision») führt bei den ersten beiden Episoden Regie. Das Monsterverse von Legendary Entertainment ist ein episches Unterhaltungsuniversum mit miteinander verbundenen Geschichten, die die gewaltigsten Naturgewalten der Popkultur zusammenbringen. Werden Sie Zeuge des größten Überlebenskampfes der Menschheit, wenn wir angesichts einer katastrophalen neuen Realität um unsere Welt kämpfen - die Monster aus unseren Mythen und Legenden sind real.