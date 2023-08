ABC holt «Endless Summer Vacation» ins Free-TV

US-Fernsehen

Das Special mit Miley Cyrus ist bereits seit Monaten bei Disney+ zu sehen. Dieses wurde allerdings zum Teil gründlich überarbeitet.

Zur Feier der Veröffentlichung ihrer Single "Used To Be Young" teilt Miley Cyrus Geschichten und Einblicke aus den vielen Kapiteln ihres Lebens im Rahmen des TV-Specials. Das Special wird am Donnerstag, 24. August, um 22:00 Uhr auf ABC ausgestrahlt. Das Special wurde gegenüber der ursprünglich auf Disney+ ausgestrahlten Version überarbeitet und enthält nun ein brandneues Interview sowie Musik aus ihrer neuesten Veröffentlichung "Endless Summer Vacation", darunter ihre Hitsingle "Flowers" und einen ihrer klassischen Chart-Hits. Das neue, überarbeitete Special wird am nächsten Tag auf Hulu zu sehen sein."Used To Be Young" ist Cyrus‘ erste neue Musik seit der Veröffentlichung ihres von Kritikern und Publikum gefeierten Albums "Endless Summer Vacation", das ihre Hitsingle "Flowers" und zwölf weitere Tracks enthielt. „Flowers" war ein wahrer Welterfolg und hielt sich acht Wochen lang auf Platz eins der Billboard Hot 100 – eine persönliche Bestmarke für die Sängerin."Flowers" war zehn Wochen lang die Nummer eins im US-Pop-Radio und ist der am schnellsten laufende Song seit fast einem Jahrzehnt, der diese Position erreicht hat. "Flowers" wurde vier Milliarden Mal gestreamt und war der schnellste Song in der Geschichte, der 500 Millionen Streams auf Spotify erreichte.