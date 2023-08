Dreiteiler «As Luck Would Have It» beginnt Ende August

US-Fernsehen

Das dreiteilige Serien-Event wird Ende des Monats beim Fernsehsender LMN ausgestrahlt.

LMN startet das dreiteilige Serien-Eventmit Jackée Harry («Days of Our Lives») in der Hauptrolle als Gabbi Luck, einer pensionierten Professorin, die sich in eine Amateurdetektivin verwandelt hat und ihren kriminologischen Hintergrund nutzt, um Morde aufzuklären.Die drei Filme, die bereits früher in diesem Jahr produziert wurden, werden ab dem 31. August donnerstags um 20 Uhr ausgestrahlt und von Hybrid Films produziert. Weitere Hauptdarsteller sind Mea Wilkerson («Keeping Up with the Joneses») als Detective Lisa Luck, Doug Rogers («S.W.A.T») als ihr Partner Rick Anderson, Dorian Gregory («Charmed») als Polizeipsychologe Dr. Nolan, Tracy Nelson («Father Dowling Mysteries») als Detective-Kollegin Barbara, Tom Arnold («FUBAR») als Captain Taylor und Ricco Ross («Aliens») als Gabbis Ex-Ehemann Michael.Als Gabbis (Harry) ehemaliger Mitarbeiter Charles David (Jon Bridell, «CSI: Vegas»), der Dekan für Kriminologie am Williams College, an dem Morgen, an dem sie eine Gastvorlesung halten sollte, ermordet aufgefunden wird, fällt der Unterricht aus, und eine Untersuchung wird eingeleitet. Gabbi findet sich im Zentrum der Ermittlungen wieder, zusammen mit ihrer Tochter Lisa (Wilkerson), die zufällig als Detektivin an dem Fall arbeitet, und die beiden müssen ihre kleinen Meinungsverschiedenheiten beiseite schieben, um das Verbrechen aufzuklären.