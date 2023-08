Filme des Grauens

Mit «Son of the Mask» erschien ein weiterer Rohrkrepierer, der überhaupt nicht originell war.

«Die Maske 2» ist die Fortsetzung des Filme-Klassikers «Die Maske» aus dem Jahr 1994. Der zweite Part erschien im Jahr 2005. Mitverantwortlich für die Produktion von «Die Maske 2» (Originaltitel: «Son of the Mask») ist der kanadische Regisseur Lawrence Gutermann. Der Kinofilm basiert auf der gleichnamigen Comic-Reihe aus dem Hause Dark Horse Comics. Mit einem Budget von 84 bis 100 Millionen US-Dollar spielte der Film nur 59,9 Millionen US-Dollar wieder ein. Dies führte zu einem finanziellen Misserfolg. Zudem erhielt die Komödie schlechte Kritiken und das nicht nur durch die Zuschauer.Otis, der Hund von Tim Avery, findet in einem Fluss die Maske. Dadurch gerät das magische Gesicht in die Hände von Tim. Dieser verkleidet sich bei einer Party mithilfe der Maske und stellt schnell fest: Seine Verkleidung stattet ihn mit magischen Kräften aus. Loki, der Gott des Unheils, möchte diese wiederhaben. Also macht sich der nordische Gott, im Auftrag seines Vaters auf den Weg, die Maske zu finden. Tim Avery hat aber mittlerweile mit seiner Freundin Tonya Avery ein Kind gezeugt. Eigentlich ein Grund zur Freude, stellt Tim fest, dass es nicht sein Kind ist, sondern das Kind der Maske. Dieses Kind möchte der nordische Gott nun für sich gewinnen.Der Nachfolger von «Die Maske» mit Jim Carrey und Cameron Diaz knüpft nicht beim damaligen Haupt-Cast an. Die Filmkomödie setzt auf eine neue Charakter-Generation. In «Die Maske 2» spielt Jamie Kennedy die Doppelrolle der Maske und des Tim Avery. Traylor Howard ist in der Rolle der Tonya Avery zu sehen. Den nordischen Gott Loki verkörpert Alan Cumming. Bob Hoskins spielt Odin, den Vater von Loki. Jamie Kennedy ist einem breiten Publikum unter anderem durch die ersten drei Scream-Filme bekannt. Dort spielte Kennedy die Rolle des Randy.«Die Maske 2» war im Jahr 2006 für verschiedene Preise nominiert und gewann einige davon. So erhielt der Titel in mehreren Kategorien der Goldenen Himbeere eine Nominierung. Gewonnen hat der Film die Kategorie "Schlechtestes Remake oder Fortsetzung". Nominiert war zudem Lance Khazei für das schlechteste Drehbuch und Lawrence Gutermann für die schlechteste Regie. «Die Maske 2» erhielt weitere Auszeichnungen, darunter die Stinkers Bad Movie Awards. Die Filmkomödie gewann hier unter anderem die Kategorie "Das schlechteste Paar auf der Leinwand". 105 Personen bewerteten den Film auf der Internetseite "Rotten Tomatoes". Darunter gab es lediglich sechs positive Rezensionen.