«American Horror Stories» geht in die dritte Runde

US-Fernsehen

Einer der Hauptautoren der Reihe, Manny Coto, ist vor Kurzem verstorben.

Die dritte-Staffel hat am Donnerstag, 26. Oktober, exklusiv auf Hulu Premiere. Die Veröffentlichung auf Disney+ zieht sich für gewöhnlich einige Monate hin. Einer der Autoren der Serie, Manny Coto, schrieb neun der bisherigen 15 Geschichten. Er ist am 9. Juli in Pasadena verstorben.«American Horror Stories» ist ein Spin-off von Ryan Murphys und Brad Falchuks preisgekrönter Anthologie-Serie «American Horror Story». Seit 2011 haben die Macher das Horrorgenre mit verschiedenen Folgen neu definiert, in denen es um eine gruselige Anstalt, einen Hexenzirkel, eine reisende Freakshow, ein Spukhotel und die Apokalypse selbst geht. Die Fernsehserie hat eine Schar treuer Fans hervorgebracht, die gespannt darauf warten, welche Schrecken das nächste Kapitel bereithält.Die Serie wird von Ryan Murphy, Brad Falchuk, Alexis Martin Woodall, Max Winkler, Manny Coto und Jon Robin Baitz produziert. Produziert wird das Franchise von 20th Television.“Die meisten Geschichten haben gravierende Logiklöcher und haben wenig mit wirklichem Horror zu tun. Stattdessen kann man die Serie nur noch in einem ironischen Unterton schauen.“, urteilte Quotenmeter im Februar 2023