«Fast X» landet bei Peacock

US-Fernsehen

Der zehnte Teil der Filmreihe wird Mitte September anlaufen.

Mit weiteren Hollywood-Streifen soll das Angebot von Peacock ausgebaut werden. Das Unternehmen, das zu Comcast gehört, hat sichgesichert, der Spielfilm ist für den 15. September eingeplant. Der Kinostart der Reihe erfolgte am 17. Mai in Deutschland und am 19. Mai in den Vereinigten Staaten von Amerika. Der Film spielte 720 Millionen US-Dollar ein.Seit ihre Saga auf den Straßen der Underground-Rennszene von L.A. begann, haben Dom Toretto (Vin Diesel) und seine Familie unüberwindbare Hindernisse überwunden, um jeden Feind zu überlisten, zu überlisten und zu übertrumpfen. Doch als das Team in Brasilien einen ruchlosen Gangsterboss zur Strecke bringt, ahnen sie nicht, dass dessen Sohn Dante (Jason Momoa) sie aus dem Schatten heraus beobachtet. Dante ist tödlicher als jeder andere Feind, mit dem sie es bisher zu tun hatten, und er erhebt sich nun als furchterregender neuer Feind, der von Rache getrieben und entschlossen ist, ihre Familie zu zerstören und alles und jeden zu vernichten, den Dom liebt. Von London und Brasilien bis zur Antarktis und Rom werden neue Allianzen geschmiedet und alte Feinde tauchen wieder auf. Doch alles ändert sich, als Dom entdeckt, dass sein achtjähriger Sohn Dantes ultimatives Ziel ist.Der zehnte «Fast & Furious»-Streifen ist die neueste Ergänzung der Peacock-Filmsammlung, zu der auch Illuminations rekordverdächtiger Kassenschlager «The Super Mario Bros. Movie», Wes Andersons «Asteroid City», Universal Pictures' modernes Monstermärchen «Renfield» und Focus Features' «Every Body». Peacock bietet dem Publikum eine breite Palette von Filmen, darunter Komödien, Horrorfilme, Action/Abenteuer, Kinderfilme und vieles mehr.