Amazon startet im Oktober «Die Therapie»

TV-News

Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Sebastian Fitzek.

RTL verfilmt bereits seit einigen Jahren die Romane von Sebastian Fitzek und hatte damit mal mehr («Passagier 23») und mal weniger («Auris») Erfolg. Bereits im Sommer 2021 hatte auch Prime Video angekündigt, sich an den Stoffen des Erfolgsautors zu bedienen und hatte Ziegler Film im Rahmen einer Kooperation zwischen Amazon Studios, dem Autor und dem Produktionsunternehmen mit der seriellen Adaption vonbeauftragt. Nun hat der Amazon-Streamingdienst einen Starttermin für die sechsteilige High-End-Serie bekannt gegeben. Alle sechs Folgen erscheinen am 26. Oktober auf der Plattform.In den Hauptrollen sind Stephan Kampwirth, Trystan Pütter, Helena Zengel, Emma Bading, Andrea Osvárt, Axel Milberg, Paula Kober und Martin Feifel zu sehen. Die Regie übernahmen Thor Freundenthal und Iván Sáinz-Pardo. Die Drehbücher wurden von Alexander Rümelin, Don Bohlinger, Christian Limmer verfasst. Als Produzenten agierten Regina Ziegler und Barbara Thielen.Zum Inhalt: Josy, die dreizehnjährige Tochter des bekannten Psychiaters Viktor Larenz, verschwindet unter mysteriösen Umständen. Ihr Schicksal bleibt ungeklärt, denn es gab weder Zeugen noch wurde eine Leiche gefunden. Der trauernde Viktor hat sich inzwischen – die Geschichte springt zwei Jahre voran – in ein abgelegenes Ferienhaus zurückgezogen. Doch eine schöne Unbekannte spürt ihn dort auf. Sie wird von Wahnvorstellungen gequält. Darin erscheint ihr immer wieder ein kleines Mädchen, das ebenso spurlos verschwindet wie einst Josy. Viktor beginnt mit der Therapie, die mehr und mehr zum dramatischen Verhör wird.