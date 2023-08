«Parlament»: Dritte Staffel startet bereits im Oktober

TV-News

Die neuen Folgen werden online first in der ARD-Mediathek veröffentlich. One zeigt die dritte Runde im November.

One kann eigenen Angaben zufolge auf ein das erfolgreichste Jahr in der Geschichte des Senders zurückblicken, weswegen One-Programmchef Ingmar Cario seinen Sender als „feste Adresse für die Zuschauerinnen und Zuschauer“ bezeichnet. Man habe sich „insbesondere für Fiction-Begeisterte“ etabliert, so der stellvertretende WDR-Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung. Auch der Mediatheks-Channel des Senders konnte die Abrufzahlen im ersten Halbjahr 2023 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um mehr als 40 Prozent steigern. Passend dazu hat One nun den Start der dritten Staffel der deutsch-französischen Serieangekündigt, die ab dem 30. Oktober in der ARD-Mediathek auf Abruf bereitsteht. Ab dem 6. November strahlt One immer montags um 20:15 Uhr Doppelfolgen aus.Im Mittelpunkt der Produktion von WDR SWR und France Télévision steht Samy (Xavier Lacaille), der in Straßburg vom Assistenten zum „Politischen Berater“ im EU-Parlament herangewachsen ist. Nun lässt er gern alle von seinem Wissen als „alter Hase“ profitieren. Doch als er von Valentins Kandidatur für den Posten der französischen EU-Kommissarin hört, liegt sein Ziel klar vor ihm: Er will mit ihr nach Brüssel und in die EU-Kommission. Gleichzeitig rumort es hinter den Kulissen: Wer wird Michels Nachfolger als Parlamentspräsident? Bündnisse von gestern zerbrechen und eine missverständliche Äußerung kann einen ungeahnten Krieg entfachen. Neben Martina Eitner-Acheampong und Johann von Bülow sind in den neuen Folgen unter anderem auch Martin Brambach, Karin Hanczewski und Soma Pysall zu sehen.Darüber hinaus hat One noch weitere Serien für den Herbst angekündigt. Neben der Talkshow, die am 31. August um 21:30 Uhr ins Programm zurückkehrt, präsentiert der Spartensender ab dem 27. September im Rahmen des Krimi-Mittwochs mehrere Free-TV-Premieren. Den Anfang macht um 20:15 Uhr die erste Staffel von. Dabei handelt es sich um eine Neuverfilmung dreier Erfolgsromane der britischen Schriftstellerin P. D. James aus der Reihe „Inspector Dalgliesh Mysteries“. In der Hauptrolle spielt Bertie Carvel den Scotland-Yard-Inspektor mit Hang zur Poesie. Am selben Abend startet zudem die zweite Staffel der britischen Adaption der flämischen KrimiserieAußerdem ist für den 31. Oktober um 20:15 Uhrvorgesehen. One zeigt zehn Folgen der französische Agatha-Christie-Adaption «Mörderische Spiele» immer am Dienstagabend. Der Donnerstag steht ab dem 19. Oktober derweil im Zeichen der Comedy. Dann werden die ersten beiden Staffeln der österreichischen Comedy-Serie, die sich um den zum Wetter strafversetzten Star-Moderator Otto Czerny-Hohenburg (Robert Palfrader) dreht. Im Oktober plant One zudem mit den Mini-Serienundüber das bewegte Leben von Profi-Fußballern.