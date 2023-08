«Tatort»: ARD verzichtet auf Til Schweiger

TV-News

In einem Interview gab Jörg Schönenborn Auskunft über die anstehende «Tatort»-Saison. Unter anderem bestätigte er, dass es keine Pläne mit Til Schweiger als Ermittler gibt.

Die neue-Saison beginnt in wenigen Wochen am Sonntag, 3. September, mit dem Ludwigshafener Ermittler-Team um Lena Odenthal, die von Ulrike Folkerts gespielt wird. Insgesamt soll es 33 neue Krimis geben und somit zwei weniger als in der abgelaufenen Saison. Das bestätigte Jörg Schönenborn, ARD-Koordinator Fiktion, in einem Interview mit der Zeitschrift ‚TV Digital‘ (Ausgabe vom 18. August). Trotz der zwei Ausgaben weniger darf sich das Publikum auf alle Ermittler-Teams freuen, die Ermittler des erfolgreichen Münster-«Tatorts» Jan Josef Liefers und Axel Prahl werden sogar zwei über die Bildschirme flimmern.Möglicherweise wird die ARD aber schon bald neue Ermittler präsentieren, wie Schönenborn im Interview verriet: „Wir haben einen regen Austausch zwischen den Kolleginnen und Kollegen, die am «Tatort» arbeiten, was gut oder sehr gut ist und was man Neues ausprobieren könnte. Das bezieht sich auch auf Überlegungen, tolle, bisher weniger bekannte Schauspieler und Schauspielerinnen als neue Ermittler zu gewinnen, die man bisher nicht mit dem «Tatort» verbindet.“ Konkrete Namen nannte er nicht. Die Überlegungen dürften auch dadurch ausgelöst sein, dass die ARD die Reihe aus Mainz mit Heike Makatsch einstellt und sich Axel Milberg 2025 aus Kiel verabschieden wird, wie Schönenborn noch einmal bestätigte.Ein noch immer im «Tatort»-Umfeld herumschwirrender Name war nach wie vor Til Schweiger, der als Nick Tschiller seit 2013 bislang sechs Mal in Erscheinung trat. Zuletzt lief ein Schweiger-«Tatort» im Januar 2020, und wie es scheint, war dies auch das letzte Mal. „Auch mit Til Schweiger sind vorerst keine weiteren «Tatort»-Filme geplant“, wie Schönenborn in einem kurzen Statement das Thema kurz und schmerzlos abkanzelte. Inwieweit die Streichung des Schweiger-«Tatorts» mit den zuletzt bekannt gewordenen Verhaltensauffälligkeiten am Set von «Manta, Manta 2» in Verbindung stehen, ist nicht bekannt. Laut eines ‚Spiegel‘-Berichts soll Schweiger unter anderem handgreiflich geworden sein und für ein „Klima der Angst“ gesorgt haben.