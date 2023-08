Hasbro gründet Unterhaltungseinheit

Wirtschaft

Nach dem Verkauf von eOne schnappt man sich einen ehemaligen Mitarbeiter.

Vor knapp zwei Wochen verkaufte Hasbro die Filmtochter eOne an Lionsgate, nun eröffnet man eine neue Unterhaltungseinheit, die Hasbro Entertainment. Diese wird Film, Fernsehen, Animation und digitale Medien erstellen. Olivier Dumont wird als Präsident von Hasbro Entertainment fungieren, während Zev Foreman und Gabriel Marano als Leiter der Film- bzw. Fernsehabteilung fungieren werden. Alle drei kommen von eOne zu Hasbro Entertainment, das Hasbro kürzlich an Lionsgate verkauft hatte."Wir sind begeistert, dieses neue Kapitel aufzuschlagen und auf unserem reichen Erbe des Geschichtenerzählens aufzubauen, um das Publikum über Generationen hinweg zu begeistern", sagte Dumont. "Gabe, Zev und ich freuen uns darauf, mit den besten kreativen Talenten, Studios und Vertriebsplattformen der Branche zusammenzuarbeiten, um mit innovativem Storytelling neue Maßstäbe zu setzen, die es den Fans ermöglichen, sich wie nie zuvor mit ihren Lieblingsmarken zu beschäftigen, während wir gleichzeitig aufregende neue Welten und die nächste Welle von Hasbro-Franchises für ein wachsendes Publikum entwickeln.""Unterhaltung ist der Kern der Strategie von Hasbro und seiner Mission, Generationen von Fans durch das Wunder des Geschichtenerzählens und die Freude am Spielen zu unterhalten und zu verbinden", sagte Tim Kilpin, Präsident der Spielzeuglizenzierung und Unterhaltung bei Hasbro. "Das Publikum kann sich darauf verlassen, dass Hasbro auch weiterhin fesselnde und lustige Unterhaltung kreiert, die unser breites Spektrum an kultigen Marken wie 'Peppa Pig', 'My Little Pony' und 'Transformers' zum Leben erweckt und das Publikum über verschiedene Plattformen auf eine Weise erreicht, die in der heutigen schnelllebigen Welt Anklang findet."