Frauen-Fußball-WM ist Down Under ein Hit

Der private Fernsehsender Seven erreichte mit den Spielen tolle Reichweiten.

Im frei-empfangbaren australischen Fernsehen waren die Spiele der FIFA-Fußballweltmeisterschaft 2023 nur zu sehen, wenn Australien auf dem Feld stand. Das Team von Kapitänin Sam Kerr und Trainer Tony Gustavsson trat im Achtelfinale gegen Dänemark an. Die Partie wurde um 20.30 Uhr Ortszeit angepfiffen, 2,29 Millionen Menschen verfolgten das Match, das mit einem souveränen 2:0 für die Gastgeberinnen endete.Das Viertelfinal-Spiel zwischen Australien und Frankreich hielt am vergangenen Wochenende die Zuschauer in Atem. Erst im Elfmeterschießen konnten sich die Australierinnen durchsetzen. 2,51 Millionen Menschen schalteten um 17:00 Uhr in Sydney ein. Die Partie, die mit 7:6 endete, musste sich gegen die Hauptnachrichten geschlagen geben. Diese erreichten 3,05 Millionen Zuschauer. Schon zur Vorberichterstattung schalteten 0,61 Millionen Zuschauer ein, das ist für australische Verhältnisse fantastisch.Am Mittwoch unterlagen die Australierinnen dann doch den Engländerinnen. Bereits zur Vorberichterstattung waren 1,85 Millionen Zuschauer anwesend, die Partie, die mit 3:1 für die Europäerinnen endete, war bei 4,495 Millionen Fernsehzuschauern beliebt. Um 17.00 Uhr sahen 1,42 Millionen Zuschauer der 4,7 Millionen Einwohner-Stadt Sydney zu. Im Anschluss blieben noch 1,853 Millionen Australier und Australierinnen zur Nachberichterstattung sitzen. Vor dem Anpfiff setzte Seven Network auf eine weitere «The Chase»-Ausgabe, die auf dem 17-Uhr-Slot aber nur 0,30 Millionen Zuschauer bewegte.