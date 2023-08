Zweites WM-Halbfinale im Ersten überzeugt mehr Zuschauer

Quotennews

Allerdings startete die Partie hier auch erst zwei Stunden später ab 12 Uhr. Am Abend war in Sat.1 der UEFA Supercup zwischen Manchester City und dem FC Sevilla im Free-TV zu sehen.



Im zweiten Halbfinale der Fußball-WM in Australien und Neuseeland traf gestern ab 12 Uhr Gastgeber Australien auf England. Zuvor hatte sich bereits Spanien gegen Schweden durchgesetzt und war in das Finale eingezogen. Gestern startete nun England mit einem Tor, was nach der Halbzeitpause zunächst von Australien ausgeglichen wurde. Daraufhin traf das englische Team jedoch zwei weitere Male, so dass der Sieg mit einem 1:3 feststand. Am Sonntag trifft das Team somit auf die spanische Mannschaft.Das erste Halbfinale hatte das ZDF am Vortag übertragen. Bereits ab 10 Uhr hatten hierfür 2,21 Millionen Fernsehende eingeschalten, was zu herausragenden 34,6 Prozent Marktanteil geführt hatte. Bei den 0,32 Millionen Jüngeren waren 26,7 Prozent herausgekommen. Gestern schalteten im Ersten 2,95 Millionen Neugierige für die Partie ein, wobei die Übertragung auch zwei Stunden später startete. Hier kamen ausgezeichnete 35,5 Prozent Marktanteil zustande. Bei dem 0,40 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurde zudem eine überragende Quote von 30,6 Prozent gemessen.Auch am Abend ging es weiter mit Fußball, als Sat.1 den UEFA Supercup zwischen Manchester City und dem FC Sevilla übertrug. Als Gewinner der Champions League traf das Team von Pep Guardiola auf den Gewinner der Europa League. Manchester City konnte das Spiel erst im Elfmeterschießen mit 5:4 für sich entscheiden. Den Anpfiff verfolgten 1,11 Millionen Interessenten, was zu durchschnittlichen 4,8 Prozent führte. Bei den 0,33 Millionen Umworbenen kamen hohe 7,5 Prozent Marktanteil zustande. In der zweiten Halbzeit vergrößerte sich das Publikum auf 1,54 Millionen Menschen, was zu hervorragenden 9,3 Prozent führte. Auch die 0,38 Millionen Werberelevanten steigerten sich auf starke 11,5 Prozent.