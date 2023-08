«The Buccaneers» geht am 8. November los

US-Fernsehen

Zum Beginn startet die neue Serie mit gleich drei Episoden.

Apple TV+ hatenthüllt, das neue achtteilige Drama von Serienschöpferin Katherine Jakeways, das von dem unvollendeten letzten Roman der Pulitzer-Preisträgerin Edith Wharton inspiriert ist. «The Buccaneers» wird sein globales Debüt auf Apple TV+ mit den ersten drei Episoden am Mittwoch, den 8. November 2023, geben, gefolgt von neuen Episoden, die bis zum 13. Dezember wöchentlich mittwochs ausgestrahlt werden.Mädchen mit Geld, Männer mit Macht. Neues Geld, alte Geheimnisse. Eine Gruppe lebenslustiger junger Amerikanerinnen taucht im London der 1870er Jahre in ein enges Korsett ein und löst damit einen anglo-amerikanischen Kulturkampf aus, bei dem das Land der steifen Oberlippe von einer erfrischenden Missachtung jahrhundertealter Traditionen infiltriert wird. Die Freibeuter wurden ausgesandt, um sich Ehemänner und Titel zu sichern, aber ihre Herzen starten für viel mehr als das, und das Ja-Wort ist nur der Anfang ...In «The Buccaneers» spielen Kristine Frøseth als Nan St. George, Alisha Boe als Conchita Closson, die für den Critics Choice Award nominierte Josie Totah als Mabel Elmsworth, Aubri Ibrag als Lizzy Elmsworth, Imogen Waterhouse als Jinny St. George und Mia Threapleton als Honoria Marable. Die SAG-Award-Gewinnerin Christina Hendricks spielt in der Serie die Hauptrolle der Mrs. St. George, neben einem Ensemble, zu dem auch Josh Dylan als Lord Richard Marable, Guy Remmers als Theo, Duke of Tintagel, Matthew Broome als Guy Thwarte und Barney Fishwick als Lord James Seadown gehören.Die Serie «The Buccaneers» wird von einem rein weiblichen Kreativteam geleitet und von der Serienschöpferin Katherine Jakeways geschrieben. Regie führt die BAFTA-Preisträgerin Susanna White, die auch als ausführende Produzentin fungiert, zusammen mit der für den BAFTA Award nominierten Beth Willis.