Die vegane Currywurst musste aus dem Film geschnitten werden

Interview

Wladimir Kaminer unternimmt eine kulinarische Entdeckungsreise quer durch Deutschland, für ein paar kurze Fragen hat er aber noch Zeit gehabt.

Am besten kommt man mit Menschen beim gemeinsamen Essen ins Gespräch, und dieses Essen scheint ein Thema zu sein, das alle interessiert. Und immer entwickelt sich ein solches Tischgespräch über das Essen hinaus, wie beim Abendmahl. Und unsere Essgewohnheiten verraten viel darüber, wie wir leben wollen und was uns stört.Die ZDF-Programmdirektion wollte unbedingt, dass wir nach Bayern fahren, denn die bayerische Küche wird in der weiten Welt oft als die deutsche Küche wahrgenommen. In Wahrheit haben wir den Dreh nicht in Bayern begonnen, sondern im Oldenburger Kreis, bei Grünkohl und Pinkelwurst (in der weiten Welt ziemlich unbekannt).Ein gutes Gespräch braucht ein entsprechendes Ambiente und die passenden Getränke. Wenn ich Politiker wäre, hätte ich vorgeschlagen die Parlamentssitzungen in Restaurants zu verlegen. Es braucht aber ein großes Restaurant.Oh ja, Brot ist für mich neben dem Wein und der Gurke ein Grundstein der Zivilisation. Am besten soll es ein Brot vom Axel sein.Die vegane Currywurst: Sie war ein absoluter Reinfall und musste aus dem Film ausgeschnitten werden.Inzwischen gibt es zu jeder Speise eine vegetarische Alternative, Ob Eisbein oder sogar Forelle, manches von diesen vegetarischen Produkten habe ich gern gegessen, nicht weil ich Vegetarier bin, sondern weil sie gut schmecken.