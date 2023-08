Primetime-Check

Wie erfolgreich war Das Erste mit einer Krimi-Wiederholung? Punktete ProSieben mit «Der Heiratsmarkt»?

Mitund der Folge „Die nackte Kaiserin“ lockte Das Erste 4,50 Millionen Zuschauer an, die Marktanteile bewegten sich bei 20,3 Prozent bei allen sowie 6,6 Prozent bei den jungen Menschen. Mit dem Magazinund dem Nachrichtenmagazingenerierte die blaue Eins noch 2,13 und 1,98 Millionen, die Marktanteile lagen bei 10,2 und 11,6 Prozent. Mit 5,8 und 8,2 Prozent kann man nur bedingt zufrieden sein.Das ZDF wiederholte, der Spielfilm erreichte 4,30 Millionen Menschen und verbuchte 19,6 Prozent bei allen sowie 13,9 Prozent bei den jungen Menschen. Für dasblieben 3,50 Millionen dran, die Marktanteile wurden mit 19,1 und 11,4 Prozent bewertet. Derbei ProSieben beschäftigte 0,45 Millionen Menschen, in der Zielgruppe wurden 5,9 Prozent Marktanteil erfasst.lockte 0,61 Millionen Menschen zu Sat.1, der Sender erzielte damit 4,6 Prozent. 1,43 Millionen Menschen verfolgten, sodass man 11,1 Prozent Marktanteil erreichte. Mitundunterhielt man 0,65 und 0,45 Millionen, die Marktanteile bezifferten sich auf 5,9 und 4,7 Prozent. RTLZWEI probierte es mit, die zwei Reruns holten 0,49 sowie 0,41 Millionen und 5,4 respektive 5,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.Die Action-Kracherundwollten 1,11 und 0,53 Millionen Menschen sehen. Damit fuhr VOX 7,4 und 4,5 Prozent in der Zielgruppe ein.