«The Couple Next Door»-Dreharbeiten abgeschlossen

US-Fernsehen

Starz hat eine neue Serie mit Eleanor Tomlinson in der Pipeline.

Starz hat Infos über die sechsteilige düstere Thrillerveröffentlicht, der nach einer früheren Ausstrahlung auf Channel 4 in Großbritannien im Jahr 2024 Premiere feiern wird. Die Serie mit Sam Heughan («Outlander», «Suspect»), Eleanor Tomlinson («The Outlaws», «Poldark»), Jessica De Gouw («Pennyworth», «Our Man from Jersey») und Alfred Enoch («Tigers», «How to Get Away with Murder») hat die Dreharbeiten in Leeds und Belgien in diesem Sommer abgeschlossen. "The Couple Next Door" wird in diesem Herbst in Großbritannien auf Channel 4 und 2024 in den USA und Kanada auf STARZ zu sehen sein.Als Evie (Tomlinson) und Pete (Enoch) in eine gehobene Wohngegend ziehen, finden sie sich in einer Welt des Vorhangzuckens und der Statusangst wieder. Doch schon bald finden sie Freundschaft in Form des Paares von nebenan, dem Alpha-Verkehrspolizisten Danny (Heughan) und seiner Frau, der glamourösen Yoga-Lehrerin Becka (De Gouw). Im Laufe der Zeit kommen sich die beiden Paare immer näher und verstricken sich in einer schicksalhaften Nacht sexuell auf eine Weise, die ihr Leben für immer verändern wird...«The Couple Next Door» ist ein köstlich düsteres, psychologisches Drama, das die Klaustrophobie der Vorstadt und die Folgen der Jagd nach den tiefsten Sehnsüchten erforscht. Unter der Regie von Dries Vos («Suspect», «Professor T») und nach einem Drehbuch von David Allison ist die sechsteilige Serie eine süchtig machende, emotionale Achterbahnfahrt und zeigt, dass wir nie wissen, was hinter verschlossenen Türen vor sich geht. Jo McGrath, Walter Iuzzolino und Alison Kee fungieren als ausführende Produzenten, die Produzentin ist Jen Burnet. Die Serie wird von Eagle Eye Drama produziert und weltweit von Beta Film vertrieben.