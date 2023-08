Die fünf besten Filme von Christopher Nolan

Die Zehn

Christopher Nolan ist mit vier Auszeichnungen für das beste Drehbuch der Rekordhalter bei den Saturn Awards.

«Prestige - Die Meister der Magie» (2006)

«Batman Begins» (2005)

«The Dark Knight» (2008)

«Oppenheimer» (2023)

«Memento» (2000)

Christopher Nolan wurde am 30. Juli 1970 in London geboren und ist ein britisch-amerikanischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent. Er begann seine Karriere mit Low-Budget Filmen, konnte aber aufgrund seines Erfolges schnell auf größere Budgets umsteigen. Zu seinen bekanntesten Filmen zählen «Inception», «Interstellar», «Tenet» und die «Batman»-Trilogie.(Rotten Tomatoes: 92%)«Prestige - Die Meister der Magie» ist ein amerikanisch-britischer Thriller, der auf dem Roman "Das Kabinett des Magiers" von Christopher Priest aus dem Jahr 1995 basiert.Der Film dreht sich um die aufstrebenden Zauberkünstler Alfred Borden (Christian Bale) und Robert Angier (Hugh Jackman), die sich im London des ausgehenden 19. Jahrhunderts einen erbitterten Konkurrenzkampf um die Gunst des Publikums liefern. Als Angiers Frau Julia (Piper Perabo), die als Assistentin mit auf der Bühne steht, bei einem von Bordens spektakulären und waghalsigen Tricks ums Leben kommt, macht Angier Borden dafür verantwortlich. Die beiden Rivalen werden zu erbitterten Feinden und bekämpfen sich mit allen Mitteln der Magie.Neben Jackman, Bale und Perabo sind auch Michael Caine, Rebecca Hall, Scarlett Johansson, Samantha Mathurin, David Bowie, Andy Serkis, Daniel Davis, Roger Rees, Jamie Harris, Ricky Jay und Chao-Li Chi zu sehen.(Rotten Tomatoes: 94%)Der Film «Batman Begins» ist eine amerikanische Comicverfilmung, die die Geschichte von Batman realistisch neu erzählt und inhaltlich losgelöst von den Vorgängerfilmen ist. Allerdings bildet dieser Film die Grundlage für die beiden nachfolgenden Filme «The Dark Knight» und «The Dark Knight Rises», die ebenfalls von Christopher Nolan gedreht wurden.Der Film handelt von Bruce Wanye (Christian Bale), der wegen eines Racheaktes in einem Gefängnis irgendwo in Asien eingesperrt ist. Doch dank der Hilfe des mysteriösen Henri Ducard (Liam Neeson) gelingt dem Sohn einer reichen Industriellenfamilie, der als Kind die Ermordung seiner Eltern mit ansehen musste, die Flucht. In einem Bergtempel voller vermummter Krieger bildet Ducard ihn zum Killer aus. Doch Wayne gerät in einen Gewissenskonflikt und weigert sich, die Terrorgruppe zu unterstützen. Erneut muss er fliehen und beginnt, zurück in Gotham City, ein Doppelleben zu führen. Tagsüber spielt er den verschwenderischen Lebemann, nachts schlüpft er in die Rolle des Ritters Batman, der die Stadt von Verbrechern befreit. Bald wird ein Wahnsinniger zu seinem Feind - und auch die Schatten der Vergangenheit lassen Wayne nicht los.Michael Caine, Katie Holmes, Gary Oldman, Cillian Murphy, Morgan Freeman, Tom Wilkinson, Rutger Hauer, Ken Watanbe, Mark Boone Junior, Linus Roache, Sara Stewart, Gus Lewis, Emma Lockhart, Colin McFarlane, Richard Brake, Larry Holden, Gerald Murphy, Charles Edwards, Tim Booth und Rade Šerbedžija vervollständigen den Cast.(Rotten Tomatoes: 94%)«The Dark Knight» ist der zweite Teil von Nolans Batman-Trilogie. Die Handlung setzt neun Monate nach den Ereignissen des Vorgängerfilms «Batman Begins» ein.Gotham City hat schon viele finstere Gestalten hervorgebracht, aber der Joker (Heath Ledger) ist anders. Mit brillantem Verstand und grotesk geschminktem Gesicht versucht er, Batmans (Christian Bale) Revier ins Chaos zu stürzen. Dem nihilistischen Clown geht es nicht um Reichtum oder Macht, er will Anarchie. Und er will, dass die Bewohner Gothams dabei tatkräftig mithelfen. Deshalb hat er es auf den Staatsanwalt Harvey Dent (Aaron Eckhart) abgesehen, einen strahlenden Helden, dem der Joker seinen tadellosen Charakter auszutreiben versucht.Neben Ledger, Bale und Eckhart sind unter anderem Gary Oldman, Maggie Gyllenhaal, Michael Caine, Morgan Freeman, Eric Roberts, Nestor Carbonell, Chin Han, Joshua Harto, Keith Szarabajka, Monique Cumen, Ron Deam, Ritchie Coster, Michael Jai White, Anthony Michael Hall und Colin McFarlane zu sehen.(Rotten Tomatoes: 94%)«Oppenheimer» ist ein Historienfilm und gleichzeitig der neueste Film von Nolan. Er erzählt die Lebensgeschichte des „Vaters der Atombombe“ J. Robert Oppenheimer. Das Drehbuch basiert auf der Oppenheimer-Biographie von Kai Bird und Martin J. Sherwin.J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) ist ein theoretischer Physiker und wie seine Frau, die Biologin Kitty (Emily Blunt), ein Wissenschaftler mit Leib und Seele. Im Rahmen des Manhattan Projects entwickelt er als Direktor des Los Alamos Laboratory eine noch nie dagewesene Waffe: die Atombombe. Männer wie General Leslie Groves (Matt Damon) und Lewis Strauss (Robert Downey Jr.) von der US-Atomenergiekommission schauen ihm dabei über die Schulter. Doch riskiert Oppenheimer mit seiner Erfindung die Vernichtung der Erde oder liefert er sein Werk im Gegenteil aus, um die Welt vor sich selbst zu retten?In weiteren Rollen sind unter anderem Florence Pugh, Josh Hartnett Casey Affleck, Rami Malek, Kenneth Branagh, Benny Safdie, Dylan Arnold, Gustaf Skarsgard, David Krummholtz, Matthew Modine, David Dastmalchian, Tom Conti, Michael Angarano, Jack Quaid und Josh Peck zu sehen.(Rotten Tomatoes: 94%)Der Film «Memento» ist ein Kriminalfilm, der auf der Kurzgeschichte „Memento mori“ von Jonathan Nalon basiert. Auffälligstes Merkmal des komplexen Films sind die zwei Handlungsstränge, von denen einer in der korrekten und der andere in der entgegengesetzten chronologischen Reihenfolge der Szenen abläuft. Es werden sowohl Schwarzweiß- als auch Farbszenen verwendet.Der Film handelt von Leonard Shelby (Guy Pearce), der den Mörder seiner Frau (Jorja Fox) sucht. Durch einen Schlaganfall hat er jedoch sein Kurzzeitgedächtnis verloren, sein Gehirn kann neue Informationen nur für wenige Minuten speichern. Mit Hilfe von Polaroidfotos und Tätowierungen hält er alle Beweise und Indizien fest, die er findet, um dem stetigen Gedächtnisverlust entgegenzuwirken und nicht immer wieder von vorne anfangen zu müssen. Doch er kann sich nie sicher sein, ob er die gesammelten Informationen richtig interpretiert.Neben Pearce und Fox sind Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano, Stephen Tobolowsky, Marke Boone Junior, Larry Holden, Callum Keith Rennie, Harriet Sansom Harris und Thomas Lennon mit von der Partie.