«Die Landarztpraxis» kommt als 45-Minüter

TV-News

Ab 16. Oktober soll die neue filmpool-Produktion starten.

Der neue Vorabend von Sat.1 steht: Ab Montag, 16. Oktober 2023, ist Caroline Frier als Dr. Sarah König zu sehen. Zwischen 19.00 und 19.45 Uhr läuft die Serie als ungewöhnliches 45-Minuten-Experiment, bevor um 20.15 Uhr die «:newstime» ausgestrahlt wird. Die neue filmpool-Serie ist als klassische Telenovela konzipiert.Gemeinsam mit ihrer pubertierenden Tochter Leo (Katharina Hirschberg) will die Ärztin nach ihrer Zeit in Berlin einen Neuanfang wagen. Mit Kompetenz und Einfühlungsvermögen gewinnt Sarah schnell das Vertrauen der Menschen in der bayerischen Idylle zwischen Bergen und See. Doch das Herz der alleinerziehenden Mutter weiß nicht, was es will: Ihr alter Jugendfreund, der Landarzt Dr. Fabian Kroiß (Oliver Franck), verdreht Sarah ebenso den Kopf wie der taffe Bergretter Max Raichinger (Alexander Koll).Bereits in «Verliebt in Berlin», das 2005 startete, musste sich Lisa zwischen David und Rokko entscheiden. In «Die Landarztpraxis» ist es „ein brisantes Geheimnis“, das die Idylle zerstören kann. Vorerst sind 60 Folgen geplant, eine zweite Staffel ist aber möglich.