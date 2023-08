«Hundkatzemaus» rettet den VOX-Samstag

Quotennews

Bei Anblick der folgenden Zahlen wird es schwer, etwas Positives zu erkenne. Abgesehen von «Hundkatzemaus».

Es bleibt holprig bei der roten Kugel. Der Samstag dürfte vor Ort kaum jemandem gefallen haben, doch der Reihe nach. An sich beginnt der Sendetag recht ordentlich. Aus der Nacht nimmt VOX 0,24 Millionen Zuschauer mitmit in den Morgen, der Marktanteil lag um 08:00 Uhr bei 5,9 Prozent. Selbst die Zielgruppe ging mit 0,05 Millionen Umworbenen und 5,5 Prozent relativ in Ordnung. Doch verbesserte sich die Sendeleistung keinesfalls, im Gegenteil. Um 11:45 Uhr startete der-Marathon vor bodenlosen 0,12 Millionen Zuschauern und schlechten 1,6 Prozent am Markt. Die Zielgruppe reduzierte sich auf 0,04 Millionen Werberelevante, sodass gruselige 2,8 Prozent zu Buche standen.Dem Wochenrückblick muss zugutegehalten werden, dass es besser wurde, deutlich besser. Um 15:50 Uhr startete die Freitags-Folge von «Shopping Queen» vor dann guten 0,37 Millionen Zuschauern, wenn auch 3,8 Prozent Marktanteil weiter nicht grandios sind. Der Zielgruppe kann ein durchweg positives Zeugnis ausgestellt werden, sehenswerte 0,14 Millionen Umworbene sorgten für 8,6 Prozent am entsprechenden Markt.Dennoch wurde VOX erst im Anschluss mit den bekannten Tier-Formaten erfolgreich.sicherte sich ab 16:50 Uhr 0,55 Millionen Zuschauer,steigerte ab 17:55 Uhr auf 0,66 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile sahen mit 5,3 und 5,2 Prozent nun auch recht ordentlich bis gut aus. Die Zielgruppen ließen dafür stark nach. Es konnten 0,07 und 0,12 Millionen Werberelevante notiert werden, 4,6 und 6,1 Prozent am Markt wurden so erreicht. Die Crux an diesen Zahlen ist, «Hundkatzemaus» holte die insgesamt beste Gesamtreichweite des kompletten Sendetags. Immerhin, so wird man es bei der roten Kugel sagen, schaffte die Primetime mit «Pitch Perfect 3» ► und 0,15 Millionen Umworbenen noch die beste Zielgruppen-Leistung.