«911: Lone Star»: Disney+ überholt Sky

Seit einem Jahr warten Sky- und Wow-Abonnenten auf neue Folgen. Die vierte Staffel strahlt jetzt Disney+ aus.

Der Streamingdienst Disney+ hat die Ausstrahlung der vierten Staffel vonangekündigt. Die Fernsehserie kommt von 20th Television und wird beim US-Sender FOX ausgestrahlt. Die Hauptrollen der Drama-Serie spielen Rob Lowe und Gina Torres. 18 neue Geschichten sind ab Mittwoch, den 20. September, beim Streamingdienst zu sehen.In der vierten Staffel steigt Amanda Schull als Special Agent Rose Casey ein, eine FBI-Agentin, die mit Owens Hilfe gegen Mitglieder einer extremistischen Gruppe ermittelt. Außerdem ist D. B. Woodside als Trevor zu sehen, die in der in Tommys Kirche kommt. Ashley Rae Spillers ist eine Frau, die Marjan rettet und von der sie später verklagt wird.Die vierte Staffel von «911: Lone Star» begann am 24. Januar 2023 und erreichte knapp vier Millionen US-Fernsehzuschauer bei der Live-Ausstrahlung. Die Staffel endete im Mai mit einer Doppelfolge, die 3,32 Millionen Menschen ab zwei Jahren anlockte. Mit zeitversetzten Aufnahmen hatte FOX teilweise bis zu vier Millionen Zuschauer gewonnen.