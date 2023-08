Bei Maxx läuft jetzt auch «MasterChef»

TV-News

Der Fernsehsender hält an den Formaten mit Gordon Ramsay fest.

Am Sonntag begibt sich Gordon Ramsay in seine «Kulinarischen Abenteuer», eine Woche später wird «In Teufels Küche» wiederholt und am 3. September werden drei neue Ausgaben vonausgestrahlt. Dort sitzen Ramsay, Joe Bastianich und Aaron Sanchez in der Jury, die Sendung lief beim TV-Sender FOX. Die neuen Folgen laufen zwischen 10.25 und 12.45 Uhr, ehe dieläuft.Gordon Ramsay und seine Kollegen suchen die besten Hobbyköche Amerikas. In mehreren Runden können die Kandidaten ihr kulinarisches Können unter Beweis stellen und die Starköche der Jury überzeugen. Am Ende steht ein glücklicher Gewinner fest, der zum neuen «MasterChef» gekürt wird.ProSieben Maxx strahlt die neunte Staffel aus, die zwischen den 30. Mai und 19. September bei FOX lief. Insgesamt stehen dem Unterföhringer Fernsehsender 23 Episoden zur Verfügung. Das Format ist inzwischen für eine 14. Runde verlängert worden. Die Juroren haben sich seither nicht verändert.