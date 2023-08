Sat.1 Emotions wiederholt «Versailles»

TV-News

Der Pay-TV-Sender wird alle 30 Episoden am Dienstagabend zeigen.

Am späten Dienstagabend können die Fernsehzuschauer einmal mehr die französisch-kanadische Fernsehserieanschauen. Das Format wurde im Auftrag von Canal+ und TF1 von Banijay Studios France produziert. Die Erstausstrahlung fand im Pay-TV statt, TF1 hatte die Rechte für das frei-empfangbare Fernsehen.In einer von politischen Intrigen geprägten Zeit beschließt der junge König Ludwig XIV., seine Macht auszubauen und einen Palast in Versaille zu errichten. Das gewaltige und sehr kostspielige Bauprojekt ist nicht die einzige Herausforderung, der sich Ludwig stellen muss. Auch sein Bruder Phillipp, Herzog von Orléans, macht ihm das Leben schwer. Er träumt von Kriegen und fühlt sich vom König ungerecht behandelt, weil dieser ihn so wenig an seiner Politik teilhaben lässt.Die ersten zwei Geschichten, die am Dienstag, den 6. September, um 21.45 Uhr beginnen, handeln vom jungen Ludwig XIV., der nach dem Tod seiner Mutter herrscht. Er beschließt, seinen Regierungssitz von Paris nach Versailles zu verlegen und das dortige Jagdschloss in einen mächtigen Palast umbauen zu lassen.