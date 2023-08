Valentina Vapaux  Journalistin, Autorin, Literatur  und Politikstudentin und Social Media Creatorin

YouTuber

Mit ihren 22 Jahren hat Valentina Vapaux bereits ein Buch veröffentlicht, für die New York Times geschrieben und sich eine große Online-Reichweite aufgebaut.

Valentina Vapaux hat sich inzwischen in weit mehr als einem Bereich einen Namen gemacht. Sie ist junge Journalistin und arbeitete schon für das FOCUS Magazin, die New York Times und das TITLE Magazin. Gleichzeitig veröffentlichte sie ihr eigenes Buch über die Generation Z. Zusätzlich ist die 22-Jährige jedoch auch als Social Media Creatorin auf den Plattformen YouTube, Instagram und TikTok aktiv. Nebenbei studiert sie Politik und Literaturwissenschaft.Mit dem bürgerlichen Namen Anna Valentina Plesnar wurde die Tochter eines deutschen Vaters und einer mexikanischen Mutter in Ingolstadt geboren. Schon seit ihrer Kindheit interessierte sie sich für Literatur und vor allem Lyrik. So wurde sie für ihr Gedicht „Bornholmer Straße“ im Oktober 2019 beim LYRIX Bundeswettbewerb für Junge Lyrik ausgezeichnet. 2019 absolvierte sie ein Praktikum beim FOCUS Magazin, im Jahr darauf folgte eine Ausbildung an der „School of The New York Times“, wofür sie ein Stipendium gewonnen hatte. Zusätzlich schrieb sie Essays und Kolumnen für das englischsprachige TITLE Magazin. Ab 2019 betrieb sie zudem für eineinhalb Jahre den Podcast „Pancake Politik“. Sie wollte damit vor allem jüngere Menschen ansprechen und ihnen politische Themen verständlich näherbringen. Seit Ende 2020 ist sie zudem beim SWR tätig und führte dort zunächst ihren Podcast fort. Inzwischen ist Vapaux auch dort als Journalistin beschäftigt.Ihr erstes Sachbuch erschien 2021 unter dem Titel „Generation Z: Zwischen Selbstverwirklichung, Insta-Einsamkeit und der Hoffnung auf eine bessere Welt“. Damit möchte die Autorin einen Einblick in das Leben ihrer Generation bieten. Sie geht vor allem darauf ein, inwiefern Social Media einen Einfluss auf das Leben hat und wie es sich auf die klassischen Geschlechterrollen auswirkt. Zudem wird thematisiert, wie Online Dating die Beziehungen dieser Generation beeinflusst. Seit 2021 studiert Vapaux zudem im Bachelor Politik und vergleichende Literaturwissenschaften an der Freien Universität Berlin.Die Online-Karriere der 22-Jährigen startete hingegen noch deutlich früher. Seit 2016 ist sie als Content Creatorin aktiv und betreibt seitdem auch ihren YouTube-Kanal. Zu Beginn berichtete sie über ihr Auslandsjahr, welches sie während der Schulzeit in den USA absolviert hatte. Hier gab es Vlogs in verschiedenen Städten, aber sie zeigte auch Hacks, berichtete über ihre Erfahrungen und das Wiedersehen mit ihrer Familie. Es folgten viele weitere Reisevideos, unter anderem über Barcelona, Verona, Amsterdam, London, Frankreich, Kuba, Mexiko, Sri Lanka oder die Karibik. Nebenbei teilte sie ihren Schulalltag und bot Einblicke in ihr Alltagsleben. Nach dem Abitur duften ihre Zuschauer sie auch auf den verschiedenen Stationen ihres Lebens begleiten und die Umzüge nach New York und Berlin miterleben.Schon immer sprach Vapaux offen über zahlreiche Themen, darunter auch Sexualität und ihre Beziehungen und teilte somit ihre Erfahrungen seit ihrem Outing als bisexuell während der Schulzeit. Aktuell ist die 22-Jährige als Austauschstudentin an der Columbia University in New York, wo sie ebenfalls von ihren Erlebnissen berichtet. Zunehmend richtete sie ihren Kanal in den letzten Monaten auch auf das Thema Literatur aus, gab Rezensionen und Empfehlungen zu Büchern ab oder berichtete darüber, was sie zuletzt gelesen hat. Neben den 141.000 Abonnenten auf YouTube zählt Vapaux auch über 90.000 Follower auf Instagram. Dazu kommt ihr TikTok-Kanal mit 84.000 Followern. Hier widmete sie sich zuletzt ebenfalls zunehmend Büchern und war somit im Bereich „BookTok“ aktiv, wo verschiedene Creators vor allem Bücher weiterempfehlen und über ihre eigene Meinung zu aktuellen Büchern im Trend sprechen.