AppleTV+ bestellt Messi-Doku-Reihe

US-Fernsehen

Anlass ist der Wechsel zu Inter Miami CF.

Nun kündigt Apple TV+ ein neues, noch unbetiteltes sechsteiliges Dokumentarfilm-Event von Smuggler Entertainment an, das einen exklusiven Blick hinter die Kulissen von Lionel Messi, einem der größten Spieler aller Zeiten in einem Sport, der fünf Milliarden Fans auf der ganzen Welt begeistert, bietet, während er sein Debüt im Leagues Cup und in der Major League Soccer gibt.Die neue sechsteilige Serie ist der erste und einzige Blick hinter die Kulissen von Messis neuem Kapitel. Nach der kürzlichen Ankündigung der Apple TV+ Doku-Serie über Messis aufregende Karriere mit der argentinischen Nationalmannschaft und seine fünf Teilnahmen an FIFA Fussball-Weltmeisterschaften.Nach über zwanzig unvergesslichen und rekordverdächtigen Jahren mit Barcelona und Paris Saint-Germain F.C. und dem Gewinn der Weltmeisterschaft Katar 2022 mit der argentinischen Nationalmannschaft hat Messi vor kurzem eine wegweisende Entscheidung getroffen, die das Gesicht des Fußballs in Nordamerika für immer verändert hat, indem er sich der Major League Soccer und Inter Miami CF angeschlossen hat. Fans in mehr als 100 Ländern und Regionen können Messi mit Inter Miami CF auf dem MLS Season Pass, dem Abonnement-Service von Apple und Major League Soccer auf der Apple TV App, auf dem Platz sehen."Ich könnte nicht glücklicher sein, nach Miami zu kommen und mich einer so erstaunlichen Gruppe von Menschen und Organisation anzuschließen", sagte Messi. "Ich trete mit dem Wunsch an, zu konkurrieren, zu gewinnen und dem Verein zu helfen, weiter zu wachsen. Ich glaube auch, dass wir viel Spaß haben werden, eine gute Zeit haben und dass ganz besondere Dinge passieren werden".