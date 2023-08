«Love After Lockup» startet bei WE tv

US-Fernsehen

Die neue Staffel wird auch bei ALLBLK zur Verfügung gestellt.

WE tv gab bekannt, dass, die bahnbrechende Sendung mit einer brandneuen Staffel am Freitag, den 15. September um 21:00 Uhr mit zehn 90-minütigen Episoden zurückkehrt. Neue Episoden von «Love After Lockup» werden außerdem jeden Dienstag auf dem beliebten AMC-Streamingdienst ALLBLK zu sehen sein.«Love After Lockup» begleitet sieben neue Paare, darunter fünf Fan-Lieblinge aus «Love During Lockup», bei der Entdeckung von mehr Liebe, neuen Zweifeln und unvorhergesehenen Hindernissen in ihren Beziehungen. Unsere Paare sind so verletzlich und unverfälscht wie eh und je und teilen ihre emotionale Reise auf der Suche nach der wahren Liebe jenseits der Gefängnismauern.Unter anderem sind Melissa und Louie dabei, die sich in «Love During Lockup» kennelernten. Seit 20 Jahren schwärmt sie für ihn. Seine überhebliche Mutter Donna will, dass Louie in sein altes Schlafzimmer in Atlanta zieht, weil sie glaubt, dass ihre wachsame Anwesenheit eine Abwärtsspirale in die Sucht verhindern kann. Melissa ist derweil fest entschlossen, mit ihrem Geliebten nach New Jersey zu ziehen. Melissas Familie fragt sich, warum eine schöne und erfolgreiche Frau eine Beziehung mit einem Strafgefangenen eingeht. Seine Mutter ist nicht die einzige Frau, die Melissa fürchtet, denn Louie ist ein großer Flirt. Wird dieser freie Vogel nach einem Jahrzehnt im Gefängnis die verlorene Zeit wieder aufholen?