Zoë Friend kümmert sich um die Consumer Insights

Köpfe

Die Expertin wird auch weiterhin mit dem Forschungsteam des Unternehmens NBCUniversal zusammenarbeiten.

Im Rahmen der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Abteilung Decision Sciences der NBCUniversal Media Group unter Executive Vice President und Chief Data Officer Will Gonzalez hat das Unternehmen die Branchenveteranin Zoë Friend zur Executive Vice President of Consumer Insights ernannt.Sie ist ab dem 6. September bei NBCU tätig und berichtet an Gonzalez, der im Januar befördert wurde, um ein neu integriertes Daten- und Forschungsteam bei NBCUniversal zu leiten. Friend und ihr Team haben die Aufgabe, Einblicke in die Verbraucherwelt zu liefern, um wichtige Geschäftsentscheidungen zu unterstützen, das Verständnis der Stakeholder für die Verbraucherlandschaft zu verbessern und mit der Unternehmensführung zusammenzuarbeiten, um Strategien für die Fernseh- und Streaming-Plattformen der Gruppe zu entwickeln."Zoë ist eine der angesehensten Führungskräfte in unserem Bereich und verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz im Bereich Consumer Insights, der uns helfen wird, eine ganzheitliche Sicht auf den Kunden in unserem gesamten Portfolio zu entwickeln", so Gonzalez. "Ihr Fachwissen und ihr innovativer Ansatz bei der Nutzung fortschrittlicher Analysen und des Verbraucherfeedbacks werden sicherstellen, dass wir unseren Kunden über alle Plattformen hinweg die besten Erfahrungen bieten. Wir sind begeistert von der Ausrichtung unserer Gruppe und können es kaum erwarten, Zoë in unserem Team willkommen zu heißen."