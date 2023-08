Der RTLZWEI-Vorabend in der Krise

Quotennews

Es ist wohl keine Überraschung, dass die Daily Soaps bei RTLZWEI am Vorabend angezählt sind. Doch, dass es so schlecht läuft.

Der RTLZWEI-Sendetag gleicht einem Spießrutenlauf. Am Morgen läuft es mit dem-Marathon der Nacht noch recht ordentlich. Die Folge ab 07:55 Uhr verfolgten beispielsweise ordentliche 0,21 Millionen Zuschauer, womit beruhigende 5,5 Prozent Marktanteil möglich waren. Ist der Marathon dann jedoch mal gesendet, schwindet das Interesse rapide. Ab 10 Uhr übernimmtund sofort bricht die Reichweite auf 0,09 Millionen Zuschauer ein, sodass auch der Marktanteil auf 1,9 Prozent fällt.übernimmt ab 14 Uhr mit einer Doppelfolge und mit 0,13 und 0,14 Millionen Zuschauern läuft es zumindest etwas besser. Der Marktanteil wird jedoch mit jeweils 1,8 Prozent nicht viel schöner.Am Nachmittag angekommen, schafft esab 16 Uhr zu einem kleinen Hoch. 0,14 Millionen Zuschauer klingen im ersten Moment stabil oder fast gut, doch auch hier konnten lediglich 1,4 Prozent am Markt ausgestellt werden. Doch wirklich düster wird es ab 17:25 Uhr. Es übernimmt das News-Format, das lediglich 0,08 Millionen Zuschauern sehen wollen. Der Marktanteil fällt auf 0,9 Prozent. Selbst an sich etablierte Marken können das nicht einfach so aufholen. Um 18 Uhr übernimmt, doch die Gesamtreichweite bleibt bei mageren 0,10 Millionen Zuschauern. Die bittere Realität ist hier ein Marktanteil von 0,8 Prozent.Einziger Lichtblick dürfte wohlsein. Die Soap, die erst kürzlich die 3000. Folge ausstrahlen konnte, lässt die Reichweite auf 0,30 Millionen quasi explodieren. Wieder klingt das Ganze beinah gut, doch auch hier präsentiert der Marktanteil die Realität, gerade einmal 1,8 Prozent stehen in Grünwald zu Buche. Auf die Leistung der Zielgruppe wurde bisher gänzlich verzichtet, denn es zeichnet sich ein noch schwächeres Bild. Zusammenfassend lag den gesamten Sendetag, bis zu «BTN», die Reichweite bei den 14- bis 49-Jährigen niemals über 0,05 Millionen Umworbenen.