RTL entzerrt «Das Sommerhaus»

TV-News

Die achte Staffel wurde im Frühsommer gedreht und wird auf zwölf Folgen gestreckt.

Der Fernsehsender RTL hat die achte Staffel der Reality-Showangekündigt. Im vergangenen Jahr gewannen die «Bauer sucht Frau»-Teilnehmer Patrick Romer und Antonia Hemmer die Reality-Show und litten anschließend unter dem Beziehungsfluch der Sendung.Viele Teilnehmer von «Das Sommerhaus der Stars» beendeten nach der Teilnahme ihre Beziehung. Schon während der Ausstrahlung konnten die Zuschauer miterleben, wie die Paare teilweise an ihre Grenzen stießen. Neben Hemmer und Romer trennten sich auch Eric Sindermann und Katharina Hambüchen, Vanessa Maripose und Diogo Sangre sowie Marcel Dähne und Lisa Weinberger.Die neue Staffel startet am Mittwoch, 12. September, auf RTL+ und eine Woche später auf RTL linear. Dieses System wird von RTL/RTL+ bis Ende Oktober beibehalten. Am 31. Oktober/1. November und 7./8. November gibt es jeweils eine Doppelfolge, bevor am 14. November das Finale auf RTL+ ausgestrahlt wird. Einen Tag später findet die Free-TV-Premiere statt. Bis November laufen die Sendungen dienstags, dann kommt eine Mittwochsfolge hinzu.Die Seapoint-Produktion umfasst mittlerweile zwölf Folgen. Ob die neue Staffel wieder bis kurz vor Mitternacht geht, hat RTL nicht mitgeteilt. Mit dabei sind in diesem Jahr Claudia Obert («Promis unter Palmen»), Eric Stehfest («Gute Zeiten, schlechte Zeiten») und Reality-TV-Hopperin Walentina Doronina («Beauty & the Nerd»).