«Das Supertalent» kehrt 2024 zurück

TV-News

Dieter Bohlen wird nach «DSDS» auch zu «Das Supertalent» zurückkehren. Dazu gesellen sich Bruche Darnell und zwei für ihre Tanzkünste bekannte Frauen.

RTL hatte die Castingshow in eine kreative Pause versetzt und zuletzt sprach nicht gerade viel für ein Comeback, doch am Freitagnachmittag wartete der Kölner Sender mit einer Überraschung auf.kehrt im kommenden Frühjahr auf die Bildschirme zurück. In der Jury wird dann auch wieder der einst bei RTL geschasste Dieter Bohlen sitzen, der in diesem Jahr bekanntlich auch sein Comeback bei «Deutschland sucht den Superstar» feiert.Bohlen ist aber nicht der einzige, der sein Comeback am «Supertalent»-Jurypult feiern wird, denn auch Bruce Darnell kehrt zurück. Außerdem greift RTL auf Talente der erfolgreichen Tanzshow «Let’s Dance» zurück, denn neben Bohlen und Darnell werden auch Profitänzerin Ekaterina Leonova und die amtierende Gewinnerin Anna Ermakova die Talente bewerten.„RTL feiert im nächsten Jahr seinen 40. Geburtstag und auf dieser Party darf «Das Supertalent» natürlich nicht fehlen. Unsere beliebte Hit-Show kommt zum Jubiläum wieder zurück ins RTL-Programm. Begleitet vom etablierten «Supertalent»-Power-Duo Bruce und Dieter und den beiden «Let's Dance»-Publikumslieblingen Ekaterina und Anna, die frischen Wind ans Jurypult bringen. Gemeinsam freuen wir uns auf viele neue Talente, die unser Publikum begeistern werden“, erklärt Inga Leschek, Programmgeschäftsführerin RTL und RTL+.Einen genauen Sendetermin verriet der Kölner Sender noch nicht, ebenso wenig, wer durch die Shows führen wird. Im Herbst 2021 präsentierten Chris Tall und Lola Weippert die Talent-Show. Aufgrund miserabler Quoten am Samstagabend entschied sich RTL die Sendung aus dem Hause UFA Show & Factual zu pausieren. Spannend dürfte die Ausstrahlung von «Das Supertalent» im Hinblick auf das zweite RTL-Casting-Schlachtschiff «Deutschland sucht den Superstar» sein. «DSDS» ist traditionell in den ersten Monaten eines jeden Jahres am Samstagabend gesetzt. Ob «Das Supertalent» am Samstagabend zurückkehrt, ist offen. Das Bohlen-Comeback bei der Gesangsshow brachte jedenfalls die Quoten ein gutes Stück nach vorne, nachdem mit Florian Silbereisen als Head-Juror nur enttäuschende Werte gelangen. Dasselbe soll nun also auch mit «Das Supertalent» geschehen.