Fußball und Rugby verdrängen Anime

TV-News

Deutschland spielt an einem Freitag gegen die Nachwuchsmannschaft der Ukraine.

In den kommenden Wochen strahlt ProSieben Maxx am Freitagabend gleich zwei «Detektiv Conan»-Filme aus, doch am 8. September bekommen die Fernsehzuschauer weder einen Anime-Film noch eine -Serie geliefert. Stattdessen setzten die Verantwortlichen auf das Fußball-U21-Testspiel Deutschland gegen die Ukraine. Die Partie wird um 18.15 Uhr in Saarbrücken angepfiffen.Nur vier Tage später startet auch die Qualifikation der UEFA U21-Europameisterschaft, die in der Slowakei in zwei Jahren ausgetragen wird. Das Spiel gegen den Kosovo ist für Dienstag, den 12. September, um 19.00 Uhr terminiert. Erst Mitte Oktober geht es dann mit zwei weiteren Partien weiter.Zwischen 20.15 und 23.15 Uhr setzt ProSieben Maxx auf die Ruby-Weltmeisterschaft aus Frankreich. Im Eröffnungsspiel trifft der Gastgeber auf Neuseeland. Als Moderator fungiert Max Zielke, Jan Lüdeke wird die Partie kommentieren. Als Experte haben die Programmplaner Simon Jung verpflichten können.