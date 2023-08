«Ehrengard: The Art of Seduction» startet

International

Netflix wird den humorvollen dänischen Film am 14. September veröffentlichen.

Der Streamingdienst Netflix hatangekündigt. Die Satire, die auf dem Buch „Ehrengard“ von Karen Blixen basiert, soll Fans von dänischen Projekten anlocken. Regie führt der preisgekrönte Regisseur Bille August, das Drehbuch stammt von Anders August.Im märchenhaften Königreich Babenhausen wird der junge, selbsternannte Liebesexperte Mr. Cazotte (Mikkel Boe Følsgaard) von der intriganten Großherzogin (Sidse Babett Knudsen) angeheuert, um ihr zu helfen, einen Erben zu finden. Auf der Suche nach einer geeigneten künftigen Prinzessin unterrichtet Cazotte den schüchternen und introvertierten Kronprinzen Lothar (Emil Aron Dorph) in der Kunst der Verführung und des Liebesspiels. Doch ihr Plan geht bald nach hinten los, als ein unehelicher Erbe gezeugt wird und die königliche Familie auf Schloss Rosenbad Zuflucht suchen muss. Während die Konkurrenten innerhalb der königlichen Familie ihrem Plan auf die Spur kommen, verliebt sich Cazotte selbst in Ehrengard (Alice Esther Bier Zandén), die Trauzeugin, und lernt allmählich, dass er in der Liebe kein Experte ist.Baronin Karen von Blixen-Finecke ist eine der international bekanntesten dänischen Dichterinnen, Autorinnen und Erzählerinnen. Sie schrieb sowohl unter ihrem eigenen Namen als auch unter den Pseudonymen Isak Dinesen, Osceola und Pierre Andrézel. Sidse Babett Knudsen (Die Großherzogin), Mikkel Boe Følsgaard (Cazotte), Alice Esther Bier Zandén (Ehrengard), Emilie Kroyer Koppel (Prinzessin Ludmilla), Sara-Marie Maltha (Frau Marbod), Jacob Lohmann (Herr Marbod), Emil Aron Dorph (Prinz Lothar) spielen mit.