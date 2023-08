Marina Blanke wird zur Checkerin

TV-News

Ab Oktober unterstützt die junge Schauspielerin das Programm des KiKA.

Eines der erfolgreichsten Kinderwissensformate im deutschen Fernsehen bekommt Verstärkung: Ab Oktober gehört Marina Blanke zum Checker-Team des KiKA. Alsgeht sie allen Themen auf den Grund, die Kinder interessieren. Die erste Folge mit ihr wird am 14. Oktober um 19.25 Uhr im KiKA ausgestrahlt. Ab dem 5. Oktober ist Marina an der Seite von Checker Tobi in seinem neuen Kinofilm zu sehen.Marina Blanke wurde für den Kinofilm «Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen» gecastet. Sie spielt darin eine Jugendfreundin von Tobi. Daraufhin bewarb sie sich auch beim Casting für eine neue Checkerin und setzte sich gegen mehr als 300 Mitbewerberinnen durch. Ab dem 14. Oktober wird Checkerin Marina an der Seite ihrer Reporterkollegen Tobi, Julian und Can linear und online zu sehen sein.Marina Blanke studierte Schauspiel an der Theaterakademie August Everding in München und war unter anderem am Residenztheater München und am Theater Münster engagiert. Die neue Reporterin ist 32 Jahre alt und kommt ursprünglich aus Hamburg.