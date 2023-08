«Mrs Sidhu Investigates» startet in einem Monat

US-Fernsehen

Der Sender Acorn TV wird die neue Mystery-Serie ausstrahlen.

Die neueste Krimiserie von Acorn TV,, wird am Montag, den 18. September, exklusiv auf Acorn TV ausgestrahlt und wöchentlich um weitere Episoden ergänzt. Die vierteilige Serie basiert auf der beliebten gleichnamigen BBC-Radio-4-Serie und wurde von Suk Pannu («The Kumars at No. 42») entwickelt und geschrieben. Meera Syal («The Split», «The Devil's Hour»), die in der Radiosendung die gleichnamige Mrs. Sidhu verkörperte, spielt die Hauptrolle der Edel-Catererin Mrs. Sidhu. Craig Parkinson («Doctor Who») ist in der Rolle des weltmüden DCI Burton zu sehen. Gemeinsam bilden sie eine inoffizielle Partnerschaft bei der Aufklärung von Verbrechen in der wohlhabenden Grafschaft Berkshire.Mrs. Sidhu (Syal) ist eine gehobene Gastronomin mit einer Vorliebe für Verbrechen. Kürzlich verwitwet, jongliert sie mit ihrem neuen Catering-Geschäft und ermutigt ihren eigensinnigen Sohn Tez (Gurjeet Singh, Ackley Bridge), seine Leidenschaft zu finden, während sie denjenigen Gerechtigkeit widerfahren lässt, die glauben, über dem Gesetz zu stehen. Auf ihren Streifzügen durch die Welt der Detektive geht sie eine inoffizielle Partnerschaft mit dem leidgeprüften, geschiedenen DCI Burton (Parkinson) ein, der nur widerwillig akzeptiert, dass sie zusammen ein unschlagbares Duo im Kampf gegen das Verbrechen sind, sehr zur Belustigung seines Partners DS Mint (Naana Agyei-Ampadu, Industry).«Mrs. Sidhu Investigates» wurde von Suk Pannu kreiert und geschrieben. Vivienne Harvey («Harlots») schrieb ebenfalls zwei Episoden und Meera Syal steuerte zusätzliches Material bei. Regie bei der Serie führen Steve Barron und Ben Kellett. Jane Wallbank fungiert als Produzentin. Ausführende Produzenten sind Catherine Mackin und Bea Tammer für Acorn Media Enterprises, Jane Wallbank, Alison Owen, Debra Hayward und Alison Carpenter für Monumental Television sowie Gordon Kennedy für Absolutely Productions und Steve Barron. Meera Syal und Suk Pannu sind ebenfalls ausführende Produzenten.