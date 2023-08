NBA TV überträgt 106 Spiele

US-Fernsehen

Die Fernsehstation wird seine reguläre Saison mit der Partie zwischen New York und New Orleans beginnen.

NBA TV wird in der regulären Saison 2023/24 106 Live-Spiele mit den größten Stars und Top-Teams der Liga übertragen, darunter die NBA-Champions Denver Nuggets, Boston Celtics, Golden State Warriors, Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers, Philadelphia 76ers, Phoenix Suns und Dallas Mavericks.Der reguläre Spielplan des Senders beginnt mit einem 2023 Kia NBA Tip-Off-Doppelspiel am Samstag, den 28. Oktober, bei dem die New York Knicks und Jalen Brunson die New Orleans Pelicans und Zion Williamson um 19.00 Uhr empfangen. Das zweite Spiel des Abends ist das Heimspiel der Suns mit Kevin Durant, Devin Booker und Bradley Beal gegen die Utah Jazz und Lauri Markkanen um 22.00 Uhr.Zwei Abende später treffen die Warriors mit Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green und Chris Paul in der ersten Center-Court-Präsentation der Saison am Montag, 30. Oktober, auf die Pelicans und Brandon Ingram. Die Center-Court-Franchise von NBA TV ist das Aushängeschild des Senders, das in den ursprünglich produzierten Fernsehsendungen erweiterte Betrachtungsoptionen wie einzigartige Kameraperspektiven, Analysen der nächsten Generation und Social-Media-Integrationen bietet. Im weiteren Verlauf des Abends empfangen die Lakers mit ihrem Rekordtorschützen LeBron James um 22:30 Uhr die Orlando Magic und den letztjährigen Kia NBA Rookie of the Year Paolo Banchero.