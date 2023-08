TLC bestellt mehr «Match Me Abroad»

US-Fernsehen

Vor allem über die Streamingdienste sind zahlreiche Zuschauer dazu gekommen.

TLC war am Sonntag, den 6. August, die Nummer eins im gesamten Fernsehprogramm bei den Frauen zwischen 25 und 54 Jahren und den Frauen zwischen 18 und 49 Jahren. Die Erfolgsserieerreichte bei den Erwachsenen und den Frauen 25-54 ein Saisonhoch. «Match Me Abroad» war während der gesamten Saison die Nummer eins im Kabel um 22:00 Uhr in den wichtigsten Zielgruppen.Die Serie, die am Sonntag, den 14. Mai, ihre Premiere feierte, erreichte 16,4 Millionen Zuschauer bei TLC, Max und discovery+. TLC hat nun eine zweite Staffel von «Match Me Abroad» bestellt. Die Sendung wird von Sharp Entertainment, einem Teil von Sony Pictures Television - Nonfiction, für TLC produziert.Davon handelt die Show: Nachdem sie in den USA keinen Seelenverwandten gefunden haben, suchen die Amerikaner in Übersee nach einer Chance auf Glück. Erfahrene Heiratsvermittler ziehen alle Register, um diese hoffnungsvollen Romantiker mit ihrer einzig wahren Liebe zusammenzubringen.