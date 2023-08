ProSieben nimmt «Spiegel TV Reportage» ins Programm

TV-News

Auch bei Sat.1 kehrt die Sendung ins Programm zurück und füllt den Sendeplatz nach der «akte.».

Die neue Fernsehsaison nimmt Fahrt auf. Schon seit Beginn der Sommerpause stand fest, dassundam Mittwoch, den 6. September, zurückkehren werden. Die beiden ungleichen Formate füllen den Mittwochabend der roten Sieben. Und auch im Anschluss präsentiert der Unterföhringer Sender frische Ware. Nach dem Live-Journal mit Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel, dem aktuell eine Sendezeit von 40 Minuten eingeräumt werden, startet eine neue fünfteilige Staffel vonmit Thilo Mischke. In der ersten Folge geht es um das Thema „Unter die Haut – Wie Tattoos über Leben und Tod entscheiden“.Der Investigativ-Reporter reist dafür nach El Salvador, wo Tätowierungen das Erkennungszeichen berüchtigter Gangs sind, und nach Grönland, wo traditionelle Gesichtstattoos für Selbstermächtigung, Selbstbewusstsein und Selbstheilung stehen. Daran schließt sich ab September die eigentlich bei Sat.1 beheimatetean. ProSieben zeigt um 23:20 Uhr eine Doku aus dem Jahr 2021, in der «Spiegel TV»-Reporterin Sanja Hardinghaus junge Polizisten bei ihren ersten Einsätzen begleitet. Auf der Straße zeigt sich schnell, wer für den Beruf geeignet ist.Nicht nur ProSieben , sondern auch Sat.1 greift ab September wieder auf die «Spiegel TV – Reportage» zurück. Beim Bällchensender läuft das Format einen Tag später, am Donnerstag um 23:25 Uhr. Bei Sat.1 gibt es Neues von den Fahrrad-Cops. Sat.1 geht mit den zweirädrigen Polizisten auf Streife und verspricht „eine Reportage über den alltäglichen Wahnsinn zwischen Radweg und Überholspur“.Und auch am Freitag gibt es ein Reportage-Format im Programm von ProSieben. Nach der Ausstrahlung vonist für 23:00 Uhr die 75-minütige Dokuanlässlich des 70. Geburtstages der von Ian Fleming kreierten Roman-Figur geplant. Die Reportage befasst sich unter anderem mit dem kommenden 26. Bond-Film, der 2025 erscheinen soll, und der Tatsache, dass noch immer nicht feststeht, wer auf Daniel Craig als Hauptdarsteller folgen wird. „Was kann „der Neue“ von den sechs Schauspielern lernen, die dem Geheimagenten bisher ihren persönlichen Touch verliehen haben?“, heißt es in der Programmankündigung.